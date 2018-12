Mountainbikeverdensmester Annika Langvad skal i 2019 køre for cykelholdet Boels-Dolmans.

Den tidligere verdensmester i mountainbike Annika Langvad skal i næste sæson køre for det hollandske hold Boels-Dolmans.

Dermed bliver hun holdkammerat med landsmanden Amalie Dideriksen, der har et verdensmesterskab på landevej på cv'et.

Det skriver Boels-Dolmans på sin hjemmeside.

- Da jeg blev præsenteret for muligheden for at køre for Boels-Dolmans Cyling Team næste år, blev jeg virkelig begejstret.

- Jeg har fulgt kvindelig landevejscykling i et stykke tid, og jeg er vild med hele udviklingen, siger hun til holdets hjemmeside.

At hun nu stiller op i landevejsløb, betyder imidlertid ikke, at hun vender mountainbikecyklingen ryggen. Det er fortsat hendes hovedfokus, understreger Boels-Dolmans.

- For mig er det ikke et spørgsmål om at definere mig som mountainbikerytter eller landevejsrytter. Jeg ser først og fremmest mig selv som en cykelrytter, der primært konkurrerer i mountainbikeløb.

- Men jeg har haft det sjovt, når jeg har flirtet med landevejsløb, siger hun.

34-årige Langvad blev noget overraskende valgt til det danske hold, der kørte VM på en bjergrig landevejsrute i Østrig i september.

Her skulle hun forsøge at hjælpe Cecilie Uttrup Ludwig til en topplacering, og Langvad fik bevist, at hun kunne være med langt henne i løbet.

På daværende tidspunkt havde hun dog ikke lagt planer om at køre flere landevejsløb i fremtiden.

- Så langt har jeg slet ikke tænkt. Fremtidsplanerne tager vi senere, sagde mountainbikerytteren dengang til Ritzau.

/ritzau/