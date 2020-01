Rigmanden Lars Seier Christensen kaster penge i de ting, han kan lide.

Fodboldklubben FC København, tusinder af flasker god vin, den legendariske københavner-café Dan Turèll og selvfølgelig et væld af spændende aktier er blandt levemandens investeringer.

Men også de lynhurtige tohjulede nyder godt af den danske erhvervsmands villighed til at åbne op for pengepungen.

Onsdag blev det en kendsgerning, at Lars Seier Christensen sammen med Jan Bech Andersen og Bjarne Riis overtager en tredjedel af det professionelle cykelhold Team NTT.

Lars Seier Christensen slår fast, at cykelsporten er det bedste at sponsorere, hvis en virksomhed vil øge sit internationale kendskab. Foto: Liselotte Sabroe

Den investering er af kommentatorer som den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen blevet kaldt en vennetjeneste til Bjarne Riis, som så kan få opfyldt sine drømme om at returnere til cykelsportens øverste niveau.

Men spørger man Lars Seier Christensen, er investeringen i cykling en af de bedste, han har lavet.

»I begyndelsen gik jeg ind i cykelsport, fordi jeg ville have, at Saxo Bank skulle være mere kendt internationalt, og det virkede. Ligegyldigt hvor jeg tog hen i verden i de år, vidste folk, at vi eksisterede.«

»Dengang var vores alternativ at køre en annoncekampagne i 100 lande, og vi regnede på, hvad der skulle til. Det hang ikke sammen. At sponsorere et cykelhold - hvis du ser iskoldt på, hvad du får, i forhold til hvad du investerer - så er cyklingen klart det bedste, hvis du har et globalt fokus,« siger milliardæren om sit tidligere engagement i Bjarne Riis’ cykelteam, der tog sin begyndelse i 2008 under navnet CSC–Saxo Bank.

Er det i orden, at medierne fortsat konfronterer Bjarne Riis med dopingfortiden?

I dag er Lars Seier Christensen ikke længere en del af livsværket Saxo Bank, men velvilligheden til at finansiere Bjarne Riis’ cykelprojekter er uændret.

Nu lægger han påny millioner - denne gang i cykelholdet Team NTT - og han opfordrer danske virksomheder til at komme med på holdet.

Faktisk kommer Lars Seier Christensen med et iøjnefaldende løfte til danske virksomheder.

»Det er en opfordring til, at hvis man er en stor virksomhed med et internationalt produkt, hvor man vil underbygge eller udvide sin kendskabsgrad, så vil jeg godt vove at påstå, at jeg med faktuelle tal og faktiske erfaringer kan bevise, at der ikke er en billigere måde at gøre det på end cykling.«

For Bjarne Riis og co. er det bydende nødvendigt, at en ny sponsor byder sig til i år, for den nuværende aftale med den japanske it-gigant Nippon Telegraph and Telephone løber ud ved slutningen af 2020-sæsonen.

Derfor skal der ny kapital ind, hvis drømmen om et dansk mandskab på vejene til Tour de France 2021 med start i Danmark bliver en realitet.

Penge kender ikke til nationalitet, men alligevel lægger Lars Seier Christensen ikke skjul på, at han helst ser en dansk virksomhed kaste sig ind i cykelholdet, som sportsligt ledes af Bjarne Riis:

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have en dansk virksomhed på. Vi synes, det vil være en god idé for en dansk virksomhed at gøre det - ikke mindst med Tour de France i 2021. Men hvis de ikke er der, kommer vi selvfølgelig til at operere med andre internationale sponsorer.«

Bjarne Riis, medejer af Virtu Cycling, under onsdagens pressemøde i København. Foto: Liselotte Sabroe

Netop Tour de Frances såkaldte grand départ i København er da også grunden til, at danske virksomheder bør overveje at kaste pengene på landevejen, mener den danske sponsorekspert Keld Strudahl, der tidligere var ansvarlig for Carlsbergs internationale sponsorater.

»Tour-starten giver en masse muligheder. Der er mulighed for virksomhederne for at eksponere sig og aktivere kunder, men man skal også være klar over, at det er én gang. Næste gang foregår det et andet sted. Så set på en kort bane er det et fint vindue for sponsorer,« siger eksperten, der i dag driver bureauet BrandActivators.

Og så er de rosende ord til cykelsporten som sponsormulighed også ved at være sagt, fastslår Keld Strudahl, som er lodret uenig i Lars Seier Christensens vurdering af cykelsporten som den bedste sportsgren at investere i.

»Jeg kan finde andre sportsgrene, der overgår cykling, og jeg vil sige, at man sagtens kan finde noget billigere, hvis du måler på eksempelvis seere og eksponering.«

»Kigger man på det rent kommercielt fra en dansk virksomhed, så stiller jeg mig skeptisk. Faktum er, at cykelsport er et pænt stykke nede på ranglisten, når det gælder eksponering.«

Samtidig peger Keld Strudahl på, at mange virksomheder glemmer målgruppen, når de investerer i sponsorater. Og så spiller cyklingens begrænsede globale udbredelse også en stor rolle:

»Cykling er ikke globalt, men regionalt. Hvis man som virksomhed har et stort fokus på de markeder, hvor cykling har en stor interesse, så kan det være en god idé, men det må være en vurdering. Det handler om at fokusere.«

Også Bjarne Riis' blakkede fortid med dopingindrømmelser i den aktive del af karrieren og problematiske dopingsager mod Riis-ryttere som Tyler Hamilton og Ivan Basso kan give sponsorer grund til at holde sig fra at plastre firmalogoet på cykeltrøjerne:

Den tidligere CSC-rytter Tyler Hamilton har slår fast, at holdejer Bjarne Riis fulgte hans dopingprogram tæt. Den dunkle fortid kan belaste Riis i forhold til sponsorer, mener ekspert. Foto: NILS MEILVANG

»Alle kender Bjarne Riis og Lars Seier - og deres makkerskab i cyklingen står for noget godt - men fortiden med Riis doping kan gøre, at mange har svært ved at se sig i den sammenhæng. Det handler jo meget om det moralske kodeks i øjeblikket - at gøre de rigtige ting. Riis har stadig et renomme, hvor mange vil spørge, om man kan få det til at passe til virksomhedens politik.«

Af danske virksomheder har det tidligere været spekuleret i, at vinduegiganten Velux kunne være en mulig sponsor for det nuværende Team NTT. Firmaet lægger i dag millioner i herrehåndboldens Champions League-turnering, og det sponsorat udløber til juni.

Virksomheden har tidligere understreget, at man kigger efter en sportsgren, der er populær i hovedmarkederne Tyskland, Frankrig, Polen og Storbritannien.

Det lever cykelsporten i den grad op til, men pressechef Jens Bekke understreger til B.T., at man sonderer terrænet nøje og holder alt åbent, før der træffes beslutning om, hvilken sportsgren man går ind i, når håndboldsponsoratet ophører.