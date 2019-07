Tour de France er stedet, hvor de største cykelstjerner funkler. Men det er også cykelsportens største udstillingsvindue.

B.T. Sporten har bedt landstræner og talentudvikler Anders Lund om at udpege fem talenter, du skal holde øje med under årets Tour de France.

Enric Mas. Foto: GIAN EHRENZELLER

Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) – Spanien, 24 år.

»Han blev nummer to i Vueltaen i 2018, og han har som erklæret mål for sæsonen at køre stærkt til Tour de France. Han er en ung aspirant, som banker på til klassementet. Hans enkeltstart er virkelig fin, og han har trænet den meget. Men der er ingen tvivl om, at hans kompetence er bjergene. Han er en af dem, der nyder godt af de få enkeltstartskilometer ved årets Tour de France. Et uprøvet kort, men han kører på et hold, der har udstyret i orden og kapaciteten til, at han kan udvikle sig.«

Kasper Asgreen. Foto: GIAN EHRENZELLER

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) – Danmark, 24 år.

»Han har kørt forrygende stærkt og har et fantastisk niveau i år. Der er guf i ham både på længere sigt og aktuelt, og han er en af feltets stærkeste ryttere. Han har haft en kometsæson, hvor han er gået fra at have potentiale til at være en af de allerbedste. Jeg tror, at Deceuninck-Quick Step vil give plads til ham på nogle af udbrudsdagene, hvor det er for hårdt at kontrollere til en samlet spurt, og hvor det alligevel ikke er en klassementsdag, selvom han i første omgang er udtaget som hjælperytter.«

Maximilian Schachmann. Foto: TONI ALBIR

Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) – Tyskland, 25 år.

»Han fik sit gennembrud sidste år og har haft et fantastisk forår. En klassikertype med et godt niveau opad, der også har punch og er i stor udvikling. Han er en spændende rytter. Jeg tror, at han har et stort kryds i sin kalender ud for juli. Han vil ikke nødvendigvis køre et skarpt klassement, men han kan køre stærkt på en bjergetape. Når han sidder i et udbrud, er han en af dem, man skal være opmærksom på. En 'up-and-coming'-fyr, som vi vil lære bedre at kende.«

David Gaudu. Foto: FABRICE COFFRINI

David Gaudu (Groupama-FDJ) – Frankrig, 22 år.

»Han vandt Tour de l'Avenir i 2017. En lille fyr og en rigtig bjergrytter, som har fornuftigt fat som professionel. Han har kørt stærkt i foråret, men i Dauphiné lignede han en, der lige skulle op i gear. Men mon ikke han har timet det, og han bliver en af de vigtigste støtter for Thibault Pinot i bjergene. Han har fremtiden foran sig og er en dygtig rytter, som man godt kan forvente noget af i fremtiden. Gaudu har lidt længere til toppen end de andre, som kun mangler den helt store skalp.«

Lennard Kämna. Foto: Bryn Lennon

Lennard Kämna (Team Sunweb) – Tyskland, 22 år.

»Han er en juniorstjerne og et af Tysklands store håb med enkeltstart som spidskompetence. Han har haft en turbulent tid som professionel indtil videre, men ved sjette etape i Schweiz Rundt fik han sit bedste resultat siden 2017. Han vandt U23-VM i enkeltstart i Bergen i 2017, kørte så en rigtig flot Vuelta og havde et stort potentiale, men gik så lidt kold i 2018. Nu er han dog inde i en god udvikling igen, og han kan godt være en af dem, som kan tage et spring frem.«