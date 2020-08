Danske cykelfans skal muligvis forberede sig på et VM i landevejscykling uden flere af de største danske stjerner.

For med et tætpakket efterårsprogram, hvor der både skal køres Tour de France, VM og klassikere, er flere af de danske cykelryttere tvunget til at vælge mellem de mange løb.

Søren Kragh Andersen har allerede afsløret, at han ikke stiller til start, når den regnbuefarvede trøje skal forsvares fra dansk side. Det kunne B.T. fortælle i sidste uge.

Her lød begrundelsen, at et hårdt Tour de France vil kræve restitution, inden de eftertragtede klassikere venter. Det var en beslutning, der var taget i samarbejde med den 26-årige danskers arbejdsgiver, Team Sunweb.

Landstræner Anders Lund (tv.). Foto: Henning Bagger Vis mere Landstræner Anders Lund (tv.). Foto: Henning Bagger

Og spørger man den danske landstræner, Anders Lund, om muligheden for at se de største danske stjerner i den rød-hvide trikot til september, så aner han det simpelthen ikke.

»Jeg har faktisk ikke noget overblik over, hvem der er klar til at køre VM. Det har været en turbulent tid med et tætpakket program,« siger han til B.T.

Anders Lund er dog ærgerlig over, at Søren Kragh Andersen ikke bliver en del af det danske hold til september. For han kunne virkelig have gjort en forskel, lyder det:

»Der er jo ikke nogen tvivl om, hvor stærkt Søren kører, når han er i topform. Han ville kunne gøre det rigtig godt på sådan en rute, som den vi skal køre i Schweiz.«

Frygter du, at der kommer flere VM-afbud fra de danske ryttere?

»Der er altid nogen, der – af den ene eller anden årsag – ikke kan være med.«

Men tror du, det er rytterne selv eller holdene, der tager beslutningen?

»Det må du snakke med dem om, men jeg noterer mig bare, at Søren eksempelvis gerne ville have kørt VM, og det er klart min fornemmelse, at han var meget motiveret for at hjælpe det danske hold.«

26-årige Søren Kragh Andersen. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere 26-årige Søren Kragh Andersen. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Anders Lund understreger dog, at selv hvis der skulle komme flere afbud, skal Danmark nok stille med et slagkraftigt hold til VM:

»Det skal nok gå. Det tror jeg på.«

Mads Pedersens VM-trøje skal forsvares fra 20. til 27. september i schweiziske Aigle-Martigny.

På nuværende tidspunkt står VM i enkeltstart til at blive kørt 20. september – samme dag, som Tour de Frances 21. etape køres.