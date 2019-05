Danmarks Cykle Union har opsagt samarbejdet med kvindelandstræner Catherine Marsal.

De seneste fire år har landstræneren for de kvindelige cykelryttere rykket Danmark fra en placering som nummer 37 til nummer otte på den verdensrangliste, der laves af den internationale cykelunion.

Alligevel lå der tidligere på ugen en opsigelse til landstræneren.

Argumentet var, at Danmarks Cykle Union ønskede at tage de kvindelige cykelryttere i en anden retning, end den som Catherine Marsal førte dem.

»Selvfølgelig var jeg chokeret. Jeg havde på ingen måde set den komme,« siger den nu tidligere landstræner til DR og fortsætter.

»Det er ikke en god mavefornemmelse, jeg havde efter. Men det hele betyder ikke så meget nu. Jeg føler, at jeg har bevist dét, som jeg skulle. Derfor har jeg ikke lyst til at lange ud efter unionen. I stedet accepterer jeg beslutningen og forsøger at kigge fremad.«

Ikke en fælles beslutning

Catherine Marsal understreger samtidig, at beslutningen ikke er taget i fællesskab. Selv føler hun nemlig, at hun stadig havde en masse at give til dansk kvindecykling.

Men alligevel er hun sikker på, at de danske cykelkvinder nok skal klare sig i fremtiden.

»Det tyder på, at mit arbejde var færdiggjort i Danmarks Cykle Union, selvom der kun er ét år til OL. Men selvom samarbejdet bliver afbrudt pludseligt, så er jeg sikker på, at Danmark sagtens kan vinde en VM-medalje mere i fremtiden,« siger hun med henvisning til den VM-guldmedalje, Amalie Dideriksen vandt i landevejsløb tilbage i 2016.

Det pludseligt afbrudte forløb betyder også, at Catherine Marsal ikke har haft meget tid til at tænke over fremtiden.

»Lige nu har jeg brug for at reflektere over tingene og bruge tid sammen med min familie. Der er desværre ikke så meget at gøre ved den beslutning, som nu er taget. Men nu er jeg da heldigvis sikker på, at jeg kan være med til min søns første skoledag,« afslutter hun.