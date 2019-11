22-årige Niklas Larsen, der i august vandt sølv ved U/23-EM i cykling, har brækket benet.

Det skete efter et bizart uheld på dansegulvet til Team coloQuick-mandskabets afslutningsfest.

Uheldet skete på Zwei Grosse Bier Bar i Skive efter rytterne havde fået lidt - rigeligt - indenbords.

Og det hele skete ret meget ud af det blå, fortæller Niklas Larsen.

»Jeg stod bare og dansede, vred så om på foden og kunne mærke, der var noget helt galt,« siger den uheldige cykelrytter til Skive Folkeblad.

Nu skal Niklas Larsen have en støvle på benet i seks uger, før han kan begynde at genoptræne, og det ærgrer det unge talent:

»Det er super uheldigt, at jeg kommer ud i sådan en situation bare ved at danse. Så jeg har da lært, jeg en anden gang skal holde mig i baren ...,« slutter Niklas Larsen.

Den unge dansker har ellers haft en forrygende sæson, hvor det blev til DM-bronze i Esbjerg efterfulgt af en søvmedalje til U/23-EM, inden han stod øverst på podiet i Post Danmark Rundt.

Timingen er meget uheldig for Niklas Larsen, da han efter en forrygende sæson bliver professionel på landevejen i 2020, hvor han tilslutter sig det fremadstormende norske hold Uno-X Norwegian Development Team, der bliver et ProContinental-hold i næste sæson.

Generelt har cykeltalentet været hårdt plaget af skader i efteråret. Han måtte blandt andet springe over U/23-VM over grundet en skade i den ene balle, og bedst som smerterne var ved at fortage sig et par måneder senere, gik det altså galt igen.

Udover førnævnte bedrifter bød sæsonen også på sejre i GP Himmerland Rundt og Lillehammer GP.

Det blev dog et vellykket VM for danskerne uden Niklas Larsen, da Mikkel Bjerg vandt guld i enkeltstarten for U/23-rytterne.