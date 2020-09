Jonas Gregaard havde Jakob Fuglsang som sin kaptajn i Polen Rundt og var imponeret over det danske VM-håb.

Jakob Fuglsang er den uanfægtede kaptajn på det danske VM-landshold, der søndag skal forsøge at genvinde guld på landevejen.

Bag sig har Fuglsang et dansk landshold, hvor langt hovedparten er vant til at skulle ofre sig for en kaptajn.

Blandt dem er holdkammeraten fra Astana Jonas Gregaard, der senest i Polen Rundt i august agerede oppasser for den danske stjernerytter.

Og Gregaard har dyb respekt for søndagens medaljehåb.

- Når man hjælper ham, kan man tydeligt mærke, hvor stærk han egentlig er, siger Jonas Gregaard.

- Han er ikke bange for selv at gå ud i vinden, hvis han vil det. Som hjælper skal man hele tiden være opmærksom, og nogle gange skal man lige være klar på at køre ud i vinden lidt hurtigere, end man havde regnet med.

- Han er en god kaptajn, og han er altså bare super stærk. Jeg tror, han kan gøre det godt på VM-ruten, siger Astana-rytteren.

Der er i omegnen af 5000 højdemeter spredt ud over VM-løbet, der bliver kørt i og omkring Imola og byens traditionsrige motorsportsbane.

Som altid bliver VM et løb for de mest udholdende. Der venter rytterne hele 259 kilometer - en distance, man ellers kun finder i de største forårsklassikere.

- Jeg kørte Milano-Sanremo sidste år, og det er 300 kilometer, men normalt ligger jeg ikke og kører 250 plus derhjemme, siger Jonas Gregaard.

- Det tager rimeligt mange timer, og man kan godt udnytte tiden lidt mere effektivt end bare at køre i otte timer. Men for nogle dage siden kørte jeg da en tur på syv timer, så jeg har da prøvet at træne det lidt, siger han.

Det er første gang, den nu 24-årige Astana-rytter er udtaget til et senior-VM efter at have repræsenteret Danmark på både U23- og juniorniveau adskillige gange.

- At køre på et hold kun med danskere er meget specielt. Vi kender jo alle sammen hinanden godt, større er den danske cykelverden trods alt heller ikke.

- Vi har mødt hinanden på kryds og tværs, og mange af os er gode venner. Det er da noget, vi kan bruge, siger Jonas Gregaard.

Hvis alt går efter planen, kan han se frem til et langt efterår. Efter VM skal han køre klassikerne Flèche Wallone og Liège-Bastogne-Liège, og senere håber han på grand tour-debut i Vuelta a España.

Det spanske etapeløb begynder 20. oktober. Bliver han udtaget, og gennemfører han løbet, kommer han et godt stykke ind i november, inden han kan gå på vinterferie.

