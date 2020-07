Christopher Juul-Jensen er med i sit holds bruttotrup til sæsonens to første grand tours.

I sidste sæson deltog Christopher Juul-Jensen med succes i både Giro d'Italia og Tour de France, men det krævende program har tilsyneladende ikke afskrækket den slidstærke cykelrytter.

Den 31-årige dansker er med i Mitchelton-Scotts bruttotrup til begge de store grand tours i dette efterår.

Holdledelsen skal vælge de otte navne til Tour de France i en bruttotrup på 11 ryttere, der får Adam Yates som kaptajn.

Christopher Juul-Jensen kan blive en af hjælperne på det australske mandskab, som sidste år vandt hele fire etaper i det store franske løb.

- Efter sidste års succes jagter vi flere sejre ved Tour de France. Vi kørte aggressivt sidste år, og vi vil fortsætte i samme spor i år, siger Mitchelton-Scotts ledende sportsdirektør, Matt White, i en pressemeddelelse.

Juul-Jensen og den amerikanske veteran Brent Bookwalter er de eneste navne, der går igen fra Tour-bruttotruppen til den udvidede trup til Giro d'Italia.

Det italienske storløb begynder knap to uger efter afslutningen på Tour de France. Her er det meningen, at Simon Yates skal agere holdkaptajn og gå efter den samlede sejr.

- Der vil kun være få ryttere, der kører både Tour de France og Giro d'Italia i år, og det vil helt sikkert ikke være ryttere, der kører for det samlede resultat, vurderer Matt White.

Både Tour de France og Giro d'Italia er i denne sæson blevet flyttet som konsekvens af coronapandemiens hærgen i Europa.

Touren begynder 29. august, mens Giroen ifølge den nye løbskalender sættes i gang 3. oktober.

/ritzau/