Michael Valgren glæder sig til at genoptage sit samarbejde med Lars Michaelsen på Team NTT i næste sæson.

Efter et års pause får Michael Valgren fra næste sæson igen mulighed for at arbejde med sportsdirektør Lars Michaelsen.

Dimension Data, som næste år skifter navn til NTT, meddelte tidligere fredag, at Michaelsen skal være ledende sportsdirektør på holdet, og nyheden om den danske tilgang kom bag på Valgren.

- Det var en glædelig nyhed. Vi har et godt forhold og har holdt kontakten, siden jeg skiftede til holdet, siger Michael Valgren.

Michaelsen har de seneste tre år været sportsdirektør på Astana med særligt ansvar for forårsløbene.

Det var under Michaelsens ledelse, at Valgren havde sit store forår i 2018, hvor han vandt Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad.

- Jeg glæder mig til igen at arbejde med en, der går op i de små detaljer. Jeg håber, at holdet vil lytte til ham, og at han får lov til at lave de ændringer, han vil. For så kan det blive rigtig godt, siger Michael Valgren.

Det er dog ikke på hans anbefaling, at Michaelsen er blevet hentet til det sydafrikanske hold.

- Jeg er ikke blevet spurgt. Lars skrev til mig på et tidspunkt og spurgte, om det var fedt at være på holdet. Der har han nok fisket efter noget. Jeg fortalte ham, at han gerne måtte komme og hjælpe os, siger Valgren.

Den erfarne sportsdirektør er ikke det eneste nye danske ansigt på NTT næste år.

Tidligere på måneden kom det frem, at Andreas Stokbro fra Riwal Readynez også skifter til holdet.

- Jeg kender ham overhovedet ikke, så det er jo et helt nyt venskab, jeg skal til at starte op der. Det er dejligt, at der stadig er dansk selskab, nu hvor Lars Bak stopper, siger Valgren.

Valgrens egen kontrakt med holdet udløber efter næste sæson.

/ritzau/