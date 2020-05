Økonomiske problemer er sjældent en god ting.

Således heller ikke hos Danmarks Cykle Union, der er inde i en hård periode som følge af coronakrisen.

Det fortæller unionens direktør, Martin Elleberg Petersen, til B.T.

»Vi er hårdt ramt økonomisk, og vi ved ikke, hvordan vi skal komme igennem det,« siger han.

Martin Elleberg Petersen (i midten) fortæller, at Danmarks Cykle Union er hårdt ramt på økonomien som følge af coronakrisen. Foto: David Leth Williams Vis mere Martin Elleberg Petersen (i midten) fortæller, at Danmarks Cykle Union er hårdt ramt på økonomien som følge af coronakrisen. Foto: David Leth Williams

Ifølge Danmarks Cykle Unions direktør skyldes de økonomiske problemer, at der under coronakrisen ikke er blevet kørt cykelløb, som mange af unionens indtægter normalt kommer fra.

»Vi har heller ikke mulighed for at søge hjælpepakker, vi kan kun sende folk hjem på lønkompensation, men det dækker ikke tilnærmelsesvis vores manglende indtægter fra løbsafholdelse og sponsorer,« siger Martin Elleberg Petersen.

Som følge af fase to i genåbningen af Danmark har retningslinjerne for cykelsporten dog givet mulighed for, at flere ryttere kan træne sammen.

Martin Elleberg Petersen fortæller, at Danmarks Cykle Union hidtil har været meget påpasselige i forhold til at åbne op og kun har opfordret rytterne til at køre én og én eller to og to. Med de nye retningslinjer er det dog muligt køre op til 10 personer sammen med den anbefalede afstand på én meter til hinanden.

Feltet i cykelløbet PostNord Danmark Rundt ses her ved Tange Sø, onsdag 21. august 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Feltet i cykelløbet PostNord Danmark Rundt ses her ved Tange Sø, onsdag 21. august 2019. Foto: Henning Bagger

»Det gør alligevel en forskel i forhold til ryttere og trænere. Det er en lille ting, og vi havde håbet på, at der blev åbnet op for mere, men det hjælper stadigvæk lidt på det.«

Ifølge Martin Elleberg Petersen er man allerede begyndt at kigge frem mod den næste fase i genåbningen.

Og det kan være et yderligere skridt i den rigtige retning i forhold til at kunne forbedre økonomien hos Danmarks Cykle Union.

»Vi kigger nu på, hvad der sker efter 8. juni, hvor forsamlingsloftet måske bliver hævet. Rammer det 50, så kan det måske være muligt at køre nogle løb,« siger han og fortsætter:

Lasse Normann Hansen, Aqua Blue Sport, vinder 1. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt i Aalborg, onsdag 1. august 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Lasse Normann Hansen, Aqua Blue Sport, vinder 1. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt i Aalborg, onsdag 1. august 2018. Foto: Henning Bagger

»Kan vi kun køre et løb med 50 ryttere, er det ligegyldigt. Men kan vi dele det op i grupper på 50, hvor en gruppe så kører i en time og holder pause, inden den næste gruppe bliver sendt afsted, så der kan være flere grupper, kan det måske godt lade sig gøre at afholde et lidt alternativt løb,« siger Martin Elleberg Petersen.

Danmarks Cykle Unions direktør fortæller videre, at det dog vil kræve en godkendelse og tilladelse fra myndighederne, inden den plan kan realiseres.

Et andet løb, der kan være med til at hjælpe på økonomien i unionen, er PostNord Danmark Rundt, som oprindeligt var planlagt til at skulle køres fra 11. til 15. august.

»Hvis vi begynder at køre cykelløb igen, så begynder vi også at tjene penge. Vi har stadig PostNord Danmark Rundt, som vi håber bliver afviklet,« siger Martin Elleberg Petersen og tilføjer:

Rytterne ses her ude på 2. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt i Dollerup Bakker syd for Viborg, onsdag 1. august 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Rytterne ses her ude på 2. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt i Dollerup Bakker syd for Viborg, onsdag 1. august 2018. Foto: Henning Bagger

»Men går sæsonen ned, så kigger vi ind i et underskud på omkring tre millioner kroner. Det er meget at skulle finde i vores budget, hvor vi har kun en lille egenkapital, så der kan vi ikke finde pengene.«

Ifølge Martin Elleberg Petersen forsøger man nu at få rykket løbet til september, inden temperaturen begynder at volde problemer for cykelsporten.

»Bagefter bliver det for koldt, så vi har september og oktober til at køre i og tjene nogle penge, men det kan ikke gå i nul,« siger han og fortsætter:

»Vi har aldrig prøvet en krise på den her måde, og når vi har haft vores indtægter fra løbene, så har vi ment, at det har været fint ansvarligt, men nu kommer pengene ikke, og det er et kæmpe problem.«