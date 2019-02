Det er et stort plus for Danmark, at Tour de France vil starte i Danmark i 2021. Det siger Dansk Erhverv.

Efter at Tour de Frances direktør, Christian Prudhomme, i et interview med franske Europe 1 har bekræftet, at Tour de France starter i Danmark i 2021, udtrykker Dansk Erhverv sin glæde.

Nyheden blev først bragt af DR og siden bekræftet af finansminister Kristian Jensen. Sidstnævnte trak dog sin bekræftelse tilbage kort tid efter. Det har dog ikke hindret Dansk Erhverv i at udsende sin glæde.

- Det er en helt fantastisk nyhed. Intet mindre. Og det siger jeg ikke kun som sportsinteresseret. For så stor en begivenhed tiltrækker enorm interesse fra hele verden, og vi vil opleve en sand invasion af sportsturister.

- Tour de France-start i Danmark vil give et turismeboom, som vil komme dansk erhvervsliv til gode. Og tv-billederne fra løbet vil gå verden rundt og give Danmark uvurderlig reklame, skriver Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Ifølge Christian Prudhommes udtalelser i interviewet med Europe 1 vil Danmark få tre etaper.

Han understreger Danmarks cykelkultur, talenter inden for sporten og kongehusets forbindelser til Frankrig som værende afgørende for valget.

- Vi har en stærk cykelkultur herhjemme. Og cykling er måske den bedste sportsgren af alle at få til København.

- Den kræver ikke de store anlægsinvesteringer, og København er i forvejen i høj grad gearet til cykelsport. Danmark er det oplagte sted at skyde Touren i gang, for vi har en unik cykelkultur, og danskernes begejstring for Tour de France er i en klasse for sig.

- Det bliver historisk, ingen tvivl om den sag, skriver Brian Mikkelsen.

/ritzau/