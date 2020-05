To af verdens mægtigste sportsorganisationer - UEFA og ASO - kæmper lige nu en vild boksekamp om rettigheder, synlighed og kommercielle interesser. Slagmarken er København, og der er ringet ind til sidste omgang.

Senest fredag skal DBU og Københavns Kommune bekræfte over for UEFA, om Danmark skal fastholde værtskabet for det rykkede EM i fodbold i 2021 - og forhandlingerne med overborgmester Frank Jensen (S) i midten er fortsat i fuld gang.

B.T. har talt med kilder på begge sider af bordet, og selv om situationen er vanskelig, er der endelig optimisme at spore:

»Det kan sagtens lade sig gøre. Vi er tæt på at være der,« lyder en vurdering fra en kilde helt tæt på de vigtige forhandlinger, der kan gøre København til hele verdens sportsmekka i sommeren 2021.

Christian Eriksen efter Danmarks kvalifikation til EM. Efter planen skal Danmark spille tre hjemmekampe i Parken ved EM 2021, men først fredag afgøres sagen. Foto: Lars Poulsen Vis mere Christian Eriksen efter Danmarks kvalifikation til EM. Efter planen skal Danmark spille tre hjemmekampe i Parken ved EM 2021, men først fredag afgøres sagen. Foto: Lars Poulsen

Der er stadig knaster, men B.T. erfarer, at parterne nærmer sig hinanden, så både UEFA og ASO begynder at se potentialet i, at EM og Tour de France ligger oven i hinanden og dermed kan skabe en synergieffekt og en hidtil uset sportsfolkefest.

Ifølge B.T.s oplysninger står og falder EM på dansk grund i sidste ende med ASOs velvillighed til at slække på de massive rettigheder, de for længst har sikret sig i København inden den danske Tour de France-start i 2021.

For selv om enkeltstarten og den danske Grand Départ først tager på rundtur i hovedstaden den 2. juli - fire dage efter den sidste EM-kamp på dansk grund - venter der en massiv fransk charmeoffensiv og tilstedeværelse i Danmark inden startskuddet.

Forud for enkeltstarten skyller en gul bølge ind over København, som i præcis 100 dage er forpligtet til udsmykning, optakt og en lang række events som opvarmning til begivenheden. UEFA og DBU har på samme måde planer om at fejre EM - blot med en rød og hvid pensel.

Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France – den nordligste Grand Départ i historien. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France – den nordligste Grand Départ i historien. Foto: MARCO BERTORELLO

ASO har sit på det tørre. I sidste uge foreslog Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), at kyle Tour de France ud for at gøre plads til EM, men en fortrolig orientering til politikerne i Københavns Kommune gør det klart, at kun EM-aftalen er opsigelig.

‘Københavns Kommune har en mulighed for at udtræde af aftalen med UEFA. Aftalen med ASO er gældende og bindende,’ står der i en orientering fra Økonomiforvaltningen i København.

Københavns Kommune har en såkaldt opt-out-mulighed med UEFA, der betyder, at kommunen til og med på fredag kan droppe EM-samarbejdet, uden at det får økonomiske konsekvenser.

Parterne har dermed to dage til at strikke en model sammen, der med kompromiser og løsninger tilgodeser de store - og i mange tilfælde ens - krav, som mastodonterne UEFA og ASO begge stiller.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved pressemødet om Tour de France i København i februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved pressemødet om Tour de France i København i februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er et minefelt, for aftalerne med EM og Tour de France er nogle af de største og mest komplicerede, der findes. De vil begge to styre alt, og begge brands er vant til at være til stede på et marked, hvor de er det største. Begge organisationer går efter at fremme deres egne interesser,« vurderer marketingekspert Lars Gjøls-Andersen, indehaver af Staircase Consulting.

Der er flere forhindringer, der skal forceres, hvis Tour de France og EM skal afholdes samme sommer i København.

Men nogle af de helt store knaster er fjernet - de modstridende kommercielle interesser.

Ifølge B.T.s oplysninger har de kommercielle parter - storsponsorerne for EM og Tour de France - accepteret, at de to begivenheder kan foregå side om side i København - og at synligheden derfor bliver delt.

Jeg tror, vi kommer til at se en større velvilje fra parterne, sponsorerne og de kommercielle rettighedshavere. Det kan godt være, de ikke giver sig i første eller anden omgang, men set i lyset af, at det her er en særlig situation, tror jeg man bøjer sig og finder en løsning Lars Gjøls-Andersen

Sammenstødet var størst på vejbanen - Skoda er en af Tour de Frances vigtigste partnere, mens Volkswagen kaster millioner af euro i UEFA, men da begge firmaer ejes af Volkswagen Group, kan problemet løses.

Anderledes ser det ud med synligheden. Begge arrangementer ønsker populært sagt at eje København før, under og efter begivenhederne står på.

»Det er den helt store knast. ASO har lagt billet ind på den her termin og kan gå til forhandlingsbordet med armene over kors. Men der er kommet et enormt pres nu. Hvis det havde været alt andet end EM i fodbold, var et kompromis ikke en løsning, men de er oppe imod UEFA her,« siger marketings- og sponsorekspert Simon Bastiansen om situationen ved forhandlingsbordet.

Konklusionen er, at Tour de France på dansk grund til næste år er stort set sikker, mens det først fredag står klart, om de danske roligans kan heppe på Eriksen, Schmeichel og co. i Parken i stedet for på tv-skærmen.

»Det her er titanernes kamp, og midt i det hele sidder Danmark og Københavns Kommune. Det er klart, at det ikke er en morsom situation. Men det SKAL lykkes - med en masse hårdt arbejde,« siger Simon Bastiansen, direktør i MKTG, om de hektiske forhandlinger.

Hverken DBU, overborgmester Frank Jensen eller Grand Départ Copenhagen Denmark ønsker at udtale sig om, hvor forhandlingerne lige nu står.