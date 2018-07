Hvordan ville et Tour de France-hold se ud, hvis det kun måtte bestå af norske og danske ryttere? Det får du nogle bud på herunder.

Tourens norske topryttere mener, at Danmark har overhalet Norge som Nordens stærkeste Tour-nation. Og det er selvom, at det er ni år siden, at Danmark sidst vandt en etape i verdens hårdeste cykelløb - i mellemtiden har Norge taget syv (!) Tour-sejre.

Men Danmark har på det seneste overhalet Norge - og det afspejler sig i de bud på et dansk/norsk Tour-hold, som B.T. og den store norske avis VG herunder har afgivet. VG's hold er sat af den anerkendte cykeljournalist Anders K. Christiansen.

Klassementsrytter



VG: Jakob Fuglsang

B.T.: Jakob Fuglsang

Her er der ingen konkurrence. Jakob Fuglsang er pt. den eneste nordiske cykelrytter med evnerne og udholdenheden til at klare sig i klassementet i de store etapeløb.

Sprinter

Alexander Kristoff.

VG: Alexander Kristoff

B.T.: Alexander Kristoff

Heller ikke meget at rafle om her. Kristoff er - og har i flere år været - Nordens absolut hurtigste mand. Den eneste, der kommer tæt på, er danske Magnus Cort - men der er stadig et stykke op.

Allrounder

Edvald Boasson Hagen.

VG: Edvald Boasson Hagen, Norge, Team Dimension Data

B.T.: Edvald Boasson Hagen, Norge, Team Dimension Data

Er der noget, som 'EBH' ikke kan? Han startede med at være enkeltstartsfænomen, så begyndte han at vinde semiklassikere, så vandt han Tour-etaper, og i dag hjælper han så Mark Cavendish i spurterne.

Ungdomsrytter

Søren Kragh Andersen.

VG: Søren Kragh Andersen

B.T.: Søren Kragh Andersen

Denne kategori giver nok også sig selv. Fynske Søren Kragh Andersen var iført Tourens hvide ungdomstrøje fra tredje til og med niende etape.

Bjergrytter

Jesper Hansen.

VG: Jesper Hansen, Danmark, Astana

B.T.: Jesper Hansen, Danmark, Astana

Hverken Norge eller Danmark vælter sig i bjergspecialister. Jesper Hansen er nok det tætteste, vi kommer på en nordisk rytter, der glæder sig til stigningsprocenterne.

Udbrudskonge

Christopher Juul-Jensen.

VG: Chris Juul-Jensen, Danmark, Trek-Segafredo

B.T.: Mads Pedersen, Danmark, Trek-Segafredo

22-årige Mads Pedersen fik hele cykelverdenen til at tabe underkæben, da han efter en vanvittig præstation sluttede på andenpladsen i årets Flandern Rundt. Og ugen forinden var han tæt på sejren i semiklassikeren Dwars door Vlaanderen. En rigtig udbrudskonge.

Klassikerrytter

Michael Valgren.

VG: Michael Valgren, Danmark, Astana

B.T.: Michael Valgren, Danmark, Astana

Michael Valgren viste med sin sejr i forårsklassikeren Amstel Gold Race, at han kan køre fra Sagan, Avermaet og Gilbert, når han rammer dagen. Og Valgren er kun 26 år - mon ikke der venter store klassikersejre til ham i de kommende år?

Hjælperytter

Amund Grøndahl Jansen.

VG: Amund Grøndahl Jansen

B.T.: Lars Bak

Verdens bedste kammersjuk, simpelthen! Lars Bak har gennem de seneste år udført et kæmpe stykke arbejde med at hale udbrud ind, så hans holdkammerat André Greipel kan tage hyldesten