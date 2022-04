Der var 62 kilometer tilbage, da det gik galt.

Her var en stor gruppe ryttere involveret i et grimt styrt under Liège-Bastogne-Liège.

Værst gik det ud over Quick-Step Alpha Vinyl-rytteren Julian Alaphilippe, der efterfølgende blev kørt på hospitalet med hvad der har vist sig at være flere brækkede knogler og en punkteret lunge.

Selvom det var voldsomt, var det dog også nogle anderledes scener, da styrtet fandt sted, fortæller Trek-sportsdirektør Kim Andersen til TV 2 Sport.

»Det var et eller andet sted mærkeligt. Der lå bare ryttere over det hele og smadrede cykler. Men der var bare helt stille. Der var ikke nogen, der skreg eller noget.«

Alaphilippes tilstand er stabil, men indtil videre holdes cykelstjernen på hospitalet til observation. Også hans belgiske holdkammerat Ilan van Wilder er indlagt. Han var også en del af det grimme styrt, der kostede ham en brækket kæbe.

En af de første til at hjælpe var franske Romain Bardet, der har beskrevet, hvordan han var virkelig bange og bekymret. Han var selv tæt på at styrte men undgik det lige akkurat.

Liège-Bastogne-Liège blev vundet af det belgiske stortalent Remco Evenepoel, der snuppede karrierens største sejr.