Danmarks Cykle Union (DCU) har tirsdag aflyst samtlige cykelløb på dansk jord frem til og med april.

Det meddeler DCU på sin hjemmeside efter et møde i bestyrelsen.

Cykelunionen følger dermed i sporet på flere andre sportsgrene, der for længst har indstillet kampe og arrangementer i et forsøg på at hindre spredningen af coronavirus.

- Vi skal stå sammen om at bryde smittekæden.

- Derfor har vi besluttet med omgående virkning at aflyse alle cykelløb til og med 30. april 2020, skriver DCU.

Unionen vil dog tage beslutningen op til genovervejelse, hvis myndighedernes påbud og anbefalinger omkring coronavirus ændrer sig i perioden.

Torsdag i sidste uge besluttede Divisionsforeningen i fodbold at udskyde kampene i Superligaen, 1. division og 2. division i to uger.

I dansk håndbold har Dansk Håndboldforbund (DHF) afsluttet sæsonen for alle rækker undtager de to bedste ligaer på herre- og damesiden. I dansk ishockey er slutspillet blevet aflyst.

/ritzau/