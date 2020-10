For anden gang i Giroen hentede 21-årige Mikkel Bjerg søndag en tredjeplads. Fuglsang tog tid på konkurrenter.

Cykelrytteren Mikkel Bjerg (UAE) satte søndag alt ind på at sikre sig sejren på 9. etape af Giro d'Italia.

Den 21-årige dansker måtte dog nøjes med tredjepladsen på en hård dag i bjergene, hvor portugiseren Ruben Guerreiro (EF) var stærkest.

Bjerg brugte mange kræfter på den 208 kilometer lange etape, da han undervejs kæmpede sig fra feltet og op til en gruppe udbrydere, der tidligt var kommet afsted.

Med 90 kilometer tilbage fik han kontakt, og Mikkel Bjerg holdt fast, indtil at der manglede fem kilometer.

Her besluttede Ruben Guerreiro og Jonathan Castroviejo (Ineos) at rykke fra de tre andre i gruppen, der ud over Mikkel Bjerg bestod af Larry Warbasse (AG2R) og Kilian Frankiny (FDJ).

Da frontduoen skulle afgøre det hele mellem sig, havde Guerreiro mest at byde ind med, og portugiseren tog sejren.

På den stejle afslutning kæmpede Jonathan Castroviejo tilsyneladende med et forkert indstillet gear.

Nede bagved var Mikkel Bjerg kørt fra Warbasse og Frankiny. Dermed sikrede han sig tredjepladsen. Det var danskerens anden tredjeplads i årets Giro, da han også blev treer på den indledende enkeltstart.

Bjerg er stærk i kampen mod uret og har tre gange vundet VM i enkeltstart for U23-ryttere.

Danskeren kørte over målstregen 58 sekunder efter den portugisiske vinder.

Det danske klassementshåb, Jakob Fuglsang (Astana), sad også godt med på søndagens etape. Det blev til en niendeplads - 40 sekunder efter Mikkel Bjerg.

Det lykkedes samtidig Fuglsand at tage tid på flere af konkurrenterne til den samlede sejr. Danskeren er nu oppe på sjettepladsen og har et minut og et sekund op til den førende, portugiseren Joao Almeida (Quick-Step).

Foran Fuglsang ligger Vincenzo Nibali (Trek), og Fuglsang har fire sekunder op til italieneren.

Mandag venter der en pause for feltet, inden det tirsdag går løs med 10. etape.

