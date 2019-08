Niklas Eg har haft svært ved at skabe resultater hos Trek, men i de næste tre uger får han chancen i Vueltaen.

Gennembruddet lader indtil videre vente på sig.

Sådan er status for den danske cykelrytter Niklas Eg, der kører sin anden World Tour-sæson hos Trek. Fra lørdag er han med i Vuelta a España.

24-årige Eg har forsat sin første sejr til gode og har i det hele taget haft svært ved at markere sig på højeste niveau.

- Jeg mangler lige det resultat på World Tour. Det er det, jeg jagter, siger Niklas Eg.

"Lærerigt" er det første ord, der falder ham ind, når han skal beskrive sine snart to år hos Trek.

- Jeg bliver klogere på alt både på og af cyklen. Det er en sport på små marginaler, og hvis du mangler to procent en dag, kan du blive kørt helt ud af lystavlen.

Fremtiden tegnede meget lys for Eg, da han i 2017 kom på podiet i Tour de l'Avenir - ungdommens Tour de France - efter vinderen Egan Bernal og Bjorg Lambrecht.

Nu, to år senere, er Bernal Tour de France-vinder, og Lambrecht leverede også lovende resultater, inden han tragisk døde efter et styrt i Polen Rundt tidligere på måneden.

- Der er nogle få ryttere, der tager springet helt vildt hurtigt. Jeg havde da også håbet, at det gik lidt hurtigere for mig, men jeg trøster mig med, at det kan tage tid at finde fodfæste.

- Jeg håber, at det er spørgsmål om tid, før jeg kan blande mig i toppen af World Tour, siger Eg.

Han kommer til Vueltaen med en af sine bedste resultater i bagagen, den samlede femteplads i Tour of Utah tidligere i august. Længe lignede det en podieplads, men i det spanske etapeløb skal han ikke fokusere på klassementet.

- Han er måske den på holdet, der kan køre det bedste klassement, men det tæller ikke noget i mine øjne, siger den danske sportsdirektør hos Trek, Kim Andersen, der ikke er med i Spanien.

- Jeg håber, at han får frihed til at vælge nogle etaper ud og gøre det godt der.

Lørdagens indledende etape i Vueltaen byder på en 13,4 kilometer lang holdtidskørsel i Torrevieja lidt syd for Alicante.

/ritzau/