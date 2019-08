Dårlig start.

Danske Mikkel Honoré, som til dagligt kører for cykelholdet Quick-Step, har ikke fået den bedste optakt til den spanske efterårsklassiker, Clasica San Sebastián.

Først blev den danske rytter markant forsinket i en spansk lufthavn, men som om at det ikke var nok, så forsvandt hans også kuffert under rejsen.

'Aldrig flyve med Iberia. Jeg begyndte med ikke mindre end tre timers forsinkelse. Dernæst blev ruten aflyst, og sidenhen blev flyet omdirigeret fra San Sebastián til Pamplona. Nu kan jeg ikke finde min kuffert, som jeg skal bruge til Clasica San Sebastián i morgen,” skriver en frustreret Honoré på sin Twitter-profil og fortsætter:

'Du får også leveret et nummer til spansktalende kundeservice, som forresten ikke virker,' skriver den 22-årige fredericianer (Se Tweet nedenunder)

Det er altså endnu uvist, om det unge cykeltalent når at få sine ejendele tilbage, inden at han skal stille til start i morgen. Foruden Honoré, som er blevet professionel i år, stiller også Astana-rytteren Jonas Gregaard og Trek-rytteren Niklas Eg til start ved den 39. udgave af spaniens største endagsløb.

For nogle er løbet en sidste chance for at udnytte den gode Tour-form, og for andre er løbet det første store mål i anden halvdel af cykelsæsonen

Tidligere vindere af løbet er blandt andet den store overraskelse fra det netop overståede Tour De France, Julian Alaphilippe og derudover Michael Kwiatkowski og Bauke Molema.

Løbet bliver sendt lørdag klokken 15:30 på Eurosport Player.