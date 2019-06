Omkring 600 mennesker var onsdag middag mødt op i Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København for at tage afsked med den 18-årige danske cykelrytter Andreas Byskov Sarbo.

Den 31. maj blev den talentfulde rytter påkørt af en bilist under cykelløbet Tour de Himmelfart og mistede livet.

Og på en solrig onsdag i København fandt bisættelsen så sted i Grundtvigs Kirke. ​Du kan se en video fra bisættelsen øverst i artiklen.

Her blev Andreas Byskov Sarbo båret ud af kirken af sine nærmeste, inden kisten meget symbolsk blev placeret på en cykel.

Kisten blev meget symbolsk placeret på en cykel, inden de omkring 600 fremmødte sang en fællesssang til ære for Andreas Byskov Sarbo. Foto: Uffe Weng Vis mere Kisten blev meget symbolsk placeret på en cykel, inden de omkring 600 fremmødte sang en fællesssang til ære for Andreas Byskov Sarbo. Foto: Uffe Weng

Blandt de fremmødte var den talentfulde rytters holdkammerater hos Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior, der alle bar holdets trikot uden på deres normale tøj.

Kendte personligheder som Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, og politiker Simon Emil Ammitzbøll-Bille deltog også i bisættelsen.

Efter en fællessang cyklede kisten afsted gennem kirkegården og mod kapellet, mens de knap 600 mennesker fulgte efter.

På hver side af kisten gik cykelrytterens holdkammerater.

Cykelrytteren Andreas Byskov, der den 31. maj blev dræbt under et cykelløb, blev onsdag bisat fra Grundtvigs Kirke i København. Foto: Uffe Weng Vis mere Cykelrytteren Andreas Byskov, der den 31. maj blev dræbt under et cykelløb, blev onsdag bisat fra Grundtvigs Kirke i København. Foto: Uffe Weng

Ved kapellet fik familie, venner, holdkammerater og bekendte lov til at sige farvel, inden de derefter mødtes ved siden af kirken til lidt mad og drikke, mens folk mindedes Andreas Byskov Sarbo i solskinsvejret.

Det var under en enkeltstart på løbets tredje etape, at en 27-årig kvinde af ukendte årsager kom forbi en af afspærringerne og kørte den 18-årige Andreas Byskov Sarbo ned.

Andreas Byskov Sarbo var kendt som et stort cykeltalent, der i maj vandt fjerde etape i Course de la Paix, der også er kendt som fredsløbet.

Det er et af verdens største etapeløb for U19-ryttere.

Foto: Uffe Weng Vis mere Foto: Uffe Weng

Ifølge præsten var mellem 500 og 600 mennesker mødt op i Grundtvigs Kirke onsdag middag. Foto: Uffe Weng Vis mere Ifølge præsten var mellem 500 og 600 mennesker mødt op i Grundtvigs Kirke onsdag middag. Foto: Uffe Weng