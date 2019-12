Cykelrytteren Mathias Norsgaard blev kørt ned af en bil torsdag og brækkede sit skinneben.

Cykelrytteren Mathias Norsgaard kommer ikke til at kunne cykle på sit normale niveau i flere måneder.

Torsdag brækkede han nemlig skinnebenet to steder, da han blev kørt ned på en nedkørsel nær den spanske by Girona, som han bor i.

Det fortæller han til B.T. fra hospitalssengen i Girona.

Timingen kunne ikke være værre for talentet, der i slutningen af november indgik en aftale med det spanske World Tour-hold Movistar. Kontrakten gælder for sæsonerne 2020 og 2021.

- Jeg kørte ind i kølerhjelmen på en bil, der skulle dreje ind på en parkeringsplads, og den unge mand, der førte bilen, så mig ikke komme kørende, og så fløj jeg ind i en lygtepæl med mit skinneben, og så brækkede det to steder.

- Det er det værste, der kunne ske. Jeg skulle have været på træningslejr med Movistar i næste uge. Lige nu synes jeg ikke, at jeg har kræfter til at kæmpe en kamp for at komme tilbage, for som jeg kan forstå det, vil det tage omkring et halvt år at komme tilbage. Det føles uoverskueligt, siger han til B.T.

De seneste to sæsoner har den 22-årige dansker kørt for Riwal Readynez.

/ritzau/