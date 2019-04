Om fem år kan det være, at man ser Matti Breschel i færd med at skrive på endnu et kapitel i sin bog. Det kan også være, at han sidder som sportsdirektør i en holdbil eller bag baren et sted i København.

»Jeg er utrolig nysgerrig for at se, hvad fanden der er på den anden side. Jeg har været professionel i 15 år, det er længe,« siger Matti Breschel i restauranten på Hotel Biznis i den belgiske by, Lokeren.

I 2019 kan Matti Breschel se frem til at fejre sin 35-års fødselsdag. Men det er ikke ensbetydende med, at han er på vej til at stille cykelskoene. EF Education First-rytteren har mod på mere.

»Jeg elsker stadig cykelsporten og føler, at jeg har masser at give. Ikke mindst erfaring,« fortæller Matti Breschel.

Jeg kan bare ikke lade være med bare at sige til den slags folk, at de skal lukke røven. Matti Breschel om folk, der taler nedladende i feltet.

Danskeren er endnu ikke sikker på, hvorvidt han fortsat gerne vil være en del af cykelsporten, den dag han stopper som rytter.

»Lige nu kunne jeg godt se mig selv stadig være en del af sporten. Men det kan også være, at cykelverdenen hænger mig så langt ud af halsen, når jeg stopper, at jeg har brug for en pause,« siger Matti Breschel og melder sig interesseret i at indtage en rolle som sportsdirektør, den dag han stopper som aktiv rytter.

Men det kan også være, at retningen bliver en helt anden.

»Jeg vil gerne prøve ting, som jeg ikke har prøvet i min ungdom. Det kunne være at stå i en café i nogle måneder, bare for at prøve det af. Jeg er sgu ikke kræsen. Ellers kunne jeg måske også godt tænke mig at skrive en bog for udfordringens skyld,« siger Matti Breschel.

En broget sæsonstart

Søndag skal Matti Breschel køre Paris-Roubaix med resten af EF Education First-mandskabet, men danskerens forårssæsson har hidtil været forstyrret af sygdom og småskavanker.

Først i marts kørte han Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Bruxelles-Kuurne, men sidstnævnte løb blev ikke gennemført. Derfra måtte Breschel holde en pause fra cykelløb indtil slut marts, hvor han kørte et etapeløb i Italien, inden han var en del af EF Education-Firsts hold til det prestigefyldte cykelløb Flandern Rundt.

Monumentet var en kæmpe succes for det amerikanske hold, hvis italienske rytter, Alberto Bettiol, vandt løbet. Selv var Matti Breschel med til at skabe italienerens sejr, men forud for løbet indrømmede danskeren, at han ikke helt vidste, hvilken forfatning han var i.

»Jeg mangler selvfølgelig en del cykelløb for at kunne være på mit allerbedste,« siger Breschel, der udgik af det belgiske løb Scheldeprijs i onsdags.

»Jeg føler mig godt tilpas og godt kørende. Men jeg sidder og sammenligner med en masse watttal. Derfor kunne jeg godt have tænkt mig at køre flere cykelløb. Men jeg kommer på friskheden.«

Flandern Rundt forløb altså ganske godkendt for danskeren, der søndag skal køre et andet storløb: Paris-Roubaix. De to løb kalder han for »to af mine yndlingsløb,« og faktisk havde Breschel en god oplevelse i fjor på trods af en 35.-plads til det franske løb.

»Jeg havde en kanon oplevelse. Det var noget af det, der holdt gnisten i gang over sæsonen sidste år,« forklarer han.

De seneste år har Matti Breschel hovedsageligt kørt på korte kontrakter. Danskeren har typisk haft kontrakt med sin arbejdsgiver et år af gangen, hvorfor der hvert år har været usikkerhed omkring danskerens fremtid. De seneste sæsoner har kørt for EF Education First, men tidligere var hans arbejdsgiver det kazakiske storhold Astana.

Matti Breschel kører sin anden sæson for EF Education First i denne omgang. Tidligere har han allerede kørt for det amerikanske cykelhold. Det var i 2016. Dengang hed holdet Cannondale-Drapac. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Matti Breschel kører sin anden sæson for EF Education First i denne omgang. Tidligere har han allerede kørt for det amerikanske cykelhold. Det var i 2016. Dengang hed holdet Cannondale-Drapac. Foto: GIAN EHRENZELLER

Og danskeren erkender da, at det ikke altid har været nemt.

»Ja, det har da været lidt stressende. Sådan er det, når man bliver lidt ældre. Det har ikke kunnet være anderledes, men jeg prøver ikke at tænke så meget over det,« fortæller Matti Breschel, der muligvis skal køre Giro d'Italia.

Efter planen skal han også deltage i Vuelta a España til efteråret, hvor danskeren både håber på at kunne levere et resultat på en etape, men også vil bruge løbet som forberedelse til VM i Yorkshire i Storbritannien til september. VM i landevejscykling er et løb, som Breschel har en god historik med. I 2008 kunne han rejse hjem med en bronzemedalje, i 2010 vandt han sølv, mens Breschel kørte sig til en fjerdeplads i 2014.

Cykelsporten overrasker stadig

På trods af 15 års karriere i cykelverdenen, er sporten stadig ikke færdig med at overraske Breschel. Og ikke kun på den gode måde.

I marts stod to østrigske cykelryttere, Stefan Denifl og Georg Preidler, frem som dopingsyndere. Rytternes indrømmelser har været led i fortællingen om en omfattende dopingskandale med den famøse dopinglæge Mark Schmidt som omdrejningspunkt.

Det viser sig, at han står i centrum for et organiseret dopingprogram, som går på tværs af sportsgrene. Først var der tale om fem atleter, men de seneste meldinger beretter om, at 21 atleter hidtil er taget for doping, uden at alle navne er offentliggjort.

På trods af cykelsportens efterhånden blakkede ry, når det kommer til doping, var Matti Breschel overrasket.

Østrigske Stefan Denifl var en af de to østrigske ryttere, der i marts stod frem og indrømmede brugen af doping. Både Lasse Norman Hansen og Casper Pedersen har kørt på hold med dopingsnyderen. Foto: JAVIER LIZON Vis mere Østrigske Stefan Denifl var en af de to østrigske ryttere, der i marts stod frem og indrømmede brugen af doping. Både Lasse Norman Hansen og Casper Pedersen har kørt på hold med dopingsnyderen. Foto: JAVIER LIZON

»Man gider ikke bruge energi på det. Man tænker bare »Klaphoveder, hvad fanden, har I gang i?«« siger cykelrytteren.

»Jeg håber virkelig, at der ikke kommer flere. At det bare var de torskedumme østrigere.«

Tidligere har cykling ifølge mange nærmest været synonym med dopingsnyd, men Matti Breschel tror oprigtigt på, at sporten er i bedring. Han begriber bare ikke, at der stadig findes ryttere, der forsøger at snyde.

»Vi bliver testet så meget, at jeg virkelig ikke kan se, hvordan fanden man skulle have nosser til at gøre det,« fastslår han.

Matti Breschel er oprigtigt imødekommende. Han både lytter og svarer interesseret under interviewet over sin kop te. Men på trods af det rolige gemyt og det åbne og sympatiske kropssprog, er han en mand med meninger. Han har bl.a. en skarp en af slagsen om ryttere, der ikke opfører sig ordentligt i cykelfeltet.

»Nogle gange kommer nogle af de dér kødhoveder trillende og spørger, om man er klar. Sådan nogle typer, der bare ikke kan finde ud af at sige hej og snakke ordentligt. De taler nedladende, og alt virker akavet.«

Matti Breschel tager en tår mere af sin kop te og ser stadig ligeså venlig ud.

»Jeg kan bare ikke lade være med bare at sige til den slags folk, at de skal lukke røven.«

Nogle ting vænner han sig bare aldrig til. Heller ikke efter 15 år som professionel cykelrytter.