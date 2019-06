Et volsomt billede af et medtaget ansigt og plastre på blandt andet pande og hage.

Sådan et lagde den danske cykelrytter Julie Leth op på sin Instagram-profil fredag, da hun delte et billede af sig selv efter et voldsomt styrt.

Uheldet skete under løbet OVO Energy Womens Tour i Storbritannien.

»Heldigvis er jeg nogenlunde okay. Jeg blev ramt i hovedet, så det ser ud som om, at jeg tabte en boksekamp, men intet brækket, bare en mindre køn version af mig selv,« skriver Julie Leth i et opslag på sin Instagram. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

Julie Leth var involveret i et stort styrt på tredje etape, der gjorde, at løbet blev neutraliseret.

»Jeg sender en stor tak til den medicinske assistance, som hjalp mig i går,« skriver hun også før hun takker sine holdkammerater.

26-årige Julie Leth måtte udgå fra løbet som følge af styrtet og har muligvis pådraget sig en lille hjernerystelse.

I alt køres OVO Energy Womens Tour over seks etaper.

Julie Leth skiftede til det danske hold Bigla i 2019, som også bl.a. tæller Cecilie Uttrup Ludwig.

Som ganske ung blev hun danmarksmester i scratch og i omnium.

Senere tog hun dog steppet op, og i 2010 blev hun juniorverdensmester i pointløb og danmarksmester i landevejsløb i 2011.

Privat danner hun par med den danske cykelrytter, Lasse Norman Hansen.