En søndagscykeltur endte med at koste den tidligere danske cykelrytter, Jens Veggerby, en grim skade og en indlæggelse på hospitalet.

»Vi er en flok gamle tosser ude at cykle, og så tror vi nogle gange, vi er 25. Så fik den lidt ekstra gas på en af bakkerne, og så var der en, der lavede en lidt hård opbremsning. Den forplanter sig i feltet. Så nåede jeg ikke lige at undvige, da han stod stille der. Så måtte jeg ned og bide i asfalten.«

Sådan fortæller 57-årige Jens Veggerby med et lille grin fra hospitalssengen til B.T.

Styrtet kostede ham et brud på ryggen, hvilket han også søndag aften fortalte i et opslag på Facebook. Noget, der i mange tilfælde kan være alvorligt. Og det er det selvfølgelig også, men han fortæller samtidig, at han er sluppet billigt omstændighederne taget i betragtning.

Man kan ikke gøre så meget, når det sidder, hvor det sidder. Det er held i uheld i uheld, vil jeg sige. Jens Veggerby, tidligere cykelrytter

»Jeg har det faktisk okay. Jeg har været meget heldig. Det brud, jeg har fået på ryggen, er på den nederste ryghvirvel. Det sidder på den bedst tænkelige måde og væk fra nerverne, så jeg har været rigtig heldig,« fortæller Jens Veggerby, der stoppede karrieren grundet en skade.

Meldingen fra lægerne lyder, at han umiddelbart ikke får nogle mén. Den fornemmelse har han også, selv om kroppen selvfølgelig er både øm og forslået.

»Jeg kan sagtens mærke, noget er brækket, men det skulle hele op igen,« fortæller Jens Veggerby, der også kalder det heldigt, at han ikke var alene. Han var afsted med en gruppe, og ambulancen var også hurtigt på stedet.

'Stor tak til gutterne jeg cyklede med imorges, for at bevare roen og få mig i ro. Stor tak til de 2 ambulance drenge som samlede mig op og kørte mig til hospitalet,' skrev Jens Veggerby søndag aften på sin Facebook-profil, hvor han også fortalte, at han havde fået 'lidt af hvert' til natten.

Tidligere cykelrytter Jens Veggerby. Han var nødt til at stoppe med cykling grundet en skade. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Tidligere cykelrytter Jens Veggerby. Han var nødt til at stoppe med cykling grundet en skade. Foto: Jeppe Michael Jensen

Lige nu er han indlagt på Hillerød Hospital, og hvor længe han skal være der, ved han ikke helt endnu. Han skal have lavet en ekstra scanning men har endnu ikke fået tidspunktet. Dog lader det ikke til, der går lang tid, før han kan komme hjem igen.

»Man kan jo ikke lægge det i gips. Det er et spørgsmål om at tage den med ro og så hele op. Man kan ikke gøre så meget, når det sidder, hvor det sidder. Det er held i uheld i uheld, vil jeg sige,« siger Jens Veggerby.

Der går dog lidt tid, før han igen kan sætte sig i cykelsadlen. Noget, der ærgrer ham på en mandag, hvor solen titter frem mellem skyerne.

»Jeg ligger og kigger ud af vinduet og tænker 'ej, det kunne da være fint vejr at cykle i i dag',« siger Jens Veggerby med et grin.

Jens Veggerby under et seksdagesløb i Brøndbyhallen. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Jens Veggerby under et seksdagesløb i Brøndbyhallen. Foto: Bent K Rasmussen

Han ved dog også godt, det nok ikke lige ville være den bedste ide.

»Der går nok lige et par dager. Nok et par uger nærmere. Under alle omstændigheder er det billigt sluppet, kan jeg forstå på det hele,« fortæller Jens Veggerby.

Han lyder som en mand, der er ved godt mod. Og det er også sådan det forholder sig for den tidligere cykelrytter, der har været med i frem Grand Tours og havde stor succes som seksdagesrytter.

»Som vi snakker om her på stuen, kan humøret også helbrede en del. Jeg er ret okay, synes jeg, selvom jeg selvfølgelig er lidt forslået,« siger han.