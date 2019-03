Den danske cykelstjerne Magnus Cort (Astana) skal lørdag lægge arm med et af sæsonens store mål, den italienske klassiker Milano-Sanremo.

Men fredag middag fandt den ellers atlid så fokuserede bornholmer tid til at gakke ud på sin Instagram-profil - hvor han gør tykt grin med sin solbrillesponsor, Roka.

I opslaget ønsker den eksplosive dansker Roka tillykke med firmaets seks års fødselsdag, hvorefter han går i gang med at opremse, hvad solbrillerne har betydet for ham.

»Jeg har lovet at fortælle jer om, hvordan mit liv har ændret sig, siden jeg begyndte at bruge Roka.«

»Jeg har altid været bange for bondegårdsdyr med fire ben - heste, grise, køer og får. Jeg har altid været bange for dem - en form for fobi. Men efter jeg begyndte at bruge Roka, er jeg ikke længere bange for dem - faktisk elsker jeg dem nu, og jeg kan ikke få nok af dem.«

»Jeg har også fået pænere hud og på underlig vis er jeg også blevet højere. Ja, det lyder utroligt, men på en eller anden måde er jeg blevet seks centimeter højere, siden jeg begyndte at bruge Roka.

»Og så har jeg også fået en hårdere erektion. Jeg kan godt fortælle jer, at det er der mange kvinder og mænd, der har bemærket,« slutter Astana-danskeren.

Magnus Cort har efterfølgende fjernet sit opslag på Instagram.