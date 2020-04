Michael Valgren ved om nogen, hvor hårdt det er at blive udsat for mobning som barn.

Og nu går han - sammen med en række andre danske sportsstjerner - ind i kampen mod det, som får mange børn til at droppe deres sportsgren.

»Ingen bør nogensinde prøve at blive mobbet. Der er alt for mange - inklusiv mig selv - som har oplevet det på et eller andet tidspunkt i livet, så det er noget, de fleste kan forholde sig til,« siger den 28-årige cykelrytter til B.T.

Da den danske NTT Pro Cycling-rytter selv var barn, oplevede han tit, at frygten for øgenavne og mobberi satte sine spor i glæden ved at dyrke motion:

Michael Valgren, da han i 2018 kørte for Astana og vandt Amstel Gold Race. Foto: MARCEL VAN HOORN Vis mere Michael Valgren, da han i 2018 kørte for Astana og vandt Amstel Gold Race. Foto: MARCEL VAN HOORN

»Som barn var jeg en tyk dreng, og der kan jeg huske, at det ikke var særligt sjovt at skulle i bad efter idræt.«

Ifølge en kampagne foretaget af Vitamin Well, der producerer vitamindrikke, og håndboldspilleren Mikkel Hansens 'MH24 - Mikkel mod mobning'-projekt, falder hvert 10. barn fra deres sportsgren grundet mobning.

Den kedelige tendens vil den danske cykelstjerne gøre op med, og derfor inviterer han sammen med Vitamin Well til fælles løb mod mobning på Amager Strandpark 22. august 2020. Det kan du se mere til længere nede i artiklen

Michael Valgren forklarer i den forbindelse, at det er vigtigt for ham at sætte fokus på, at sport og foreningsliv kan styrke fællesskaber og sammenhold:

»Problemet skal ikke overlades til den enkelte. Det er det gode fællesskab, som sammen skal stå mod mobning.«

Sidste år blev Michael Valgren far til en lille dreng, og derfor kan NTT-rytteren da heller ikke lade være med at tænke på, om hans egen søn kommer til at opleve det, som han selv måtte gennemgå som barn.

»Nu er jeg for nyligt blevet far. Jeg håber virkelig ikke, at min søn en dag bliver udsat for mobning. Jeg har selv prøvet det, og derfor ved jeg også, hvor hårdt det er,« lyder det fra cykelrytteren, der tilføjer, at det, der gjorde en stor og afgørende forskel for ham, var, at han begyndte at lytte til det positive fremfor det negative, og på den måde fik han et anderledes forhold til det at dyrke motion som barn.

Vitamin Wells kampagne er fjerde udgave af løbet mod mobning. Foruden Michael Valgren og Mikkel Hansen er svømmeren Sarah Bro og fodboldspilleren Katrine Veje også ambassadører for Vitamin Wells kampagne.