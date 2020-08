Søren Kragh Andersen stiller ikke til start, når der skal køres VM i landevejscykling til september.

Det fortæller den 25-årige danske cykelrytter, da B.T. fanger ham på telefonen forud for det italienske cykelløb Milan-San Remo:

»Jeg skal ikke køre VM. Det er den plan, der er er blevet lagt sammen med Sunweb.«

Begrundelsen for beslutningen er ifølge den danske cykelstjerne, at der i stedet skal rettes fokus mod klassikerne senere på efteråret.

25-årige Søren Kragh Andersen. Foto: DIRK WAEM Vis mere 25-årige Søren Kragh Andersen. Foto: DIRK WAEM

»Jeg bliver hjemme efter Tour de France for at slappe af og restituere. Det er noget, jeg har snakket med holdet om. Det er den bedste løsning frem mod klassikerne,« forklarer Søren Kragh Andersen.

Han fortæller dog samtidig, at han selvfølgelig er skuffet over ikke at kunne hjælpe sine danske holdkammerater, når VM-trøjen skal forsvares fra 20. til 27. september i schweiziske Aigle-Martigny.

Her skulle han angiveligt have været Jakob Fuglsangs vigtigste hjælperytter i jagten på den regnbuefarvede trøje.

»Jeg ville rigtig gerne have kørt VM og hjulpet Jakob (Fuglsang, red.), for han har virkelig en stor chance for at vinde, men jeg accepterer også mit holds beslutning,« forklarer Sunweb-rytteren og tilføjer:

Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Foto: SEBASTIEN NOGIER

»Nogle gange må man også bare tænke på sig selv og følge sit hold. Det er dem, der betaler min løn.«

Han befinder sig lige nu i Italien, hvor han sammen med resten af Sunweb-mandskabet gør sig klar til lørdagens Milan-San Remo.

Og spørger man danskeren selv, er der en god chance for, at han kommer til at sidde med helt fremme.

»Jeg er på vej i noget nær topform, og efter planen skal jeg køre finale med Michael Matthews og Tiesj Benoot. Vi skal prøve at spille vores kort rigtigt, så vi kan give Matthews den optimale spurt,« forklarer han og tilføjer, at hvis chancen byder sig, så er han selv klar til at gribe den:

»Jeg er klar til at køre en finale, hvis det er. Vi er på en måde tre kaptajner.«

Søren Kragh Andersens rolle på Team Sunweb er som sådan ikke meget anderledes end forrige år, men alligevel er der et større pres på hans skuldre.

»Holdet tror stadig på mig. De forventer måske en smule mere af mig, men det gør jeg også selv. Jeg har før bevist, at jeg har niveauet,« siger han.

Efter planen skal den danske cykelstjerne kører Tour de France senere på måneden, og herefter skal der lades op til de længeventede klassikere.

Søren Kragh Andersen vandt fjerde etape af Paris-Nice i marts. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Søren Kragh Andersen vandt fjerde etape af Paris-Nice i marts. Foto: SEBASTIEN NOGIER

For her satser Søren Kragh Andersen stort, lyder det:

»Jeg håber meget på, at vi får lov til at køre Flandern Rundt. Dér skal den have fuld smæk.«

Det varme sommervejr, som store dele af Europa oplever lige nu, er nemlig ikke lige de mest optimale betingelser for danskeren.

»Jeg er måske ikke den bedste rytter i varme, og derfor håber jeg, klassikerne bliver kolde med lidt regn i oktober. Det er her, jeg er bedst,« afslutter han.

Søren Kragh Andersen fik i 2016 sin World Tour-debut på Sunweb-mandskabet, der dog dengang hed Team Giant-Alpecin, indtil holdet skiftede navn i 2017.