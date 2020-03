Mikkel Honoré har pådraget sig tre små brud på ryghvirvlerne og skal holde to ugers pause.

Søndagens styrt i det franske cykelløb Royal Bernard Drome Classic kommer til at koste Quick-Step-rytteren Mikkel Honoré et par ugers pause fra at sidde på cyklen.

Danskeren har pådraget sig tre brud på ryghvirvlerne, oplyser World Tour-holdet på sin hjemmeside.

- Efter en konsultation med vores medicinske afdeling er det besluttet, at Mikkel ikke har brug for yderligere behandling, men at han skal holde sig i ro og ikke cykle i to uger, meddeler Quick-Step.

Den 23-årige dansker ærgrer sig over pausen.

- Jeg er meget skuffet, da det kommer på et tidspunkt, hvor jeg føler mig i god form, og hvor jeg har set frem til de kommende løb.

- Jeg vil være tålmodig og passe min genoptræning, så jeg kan komme stærk tilbage så hurtigt som muligt, siger han ifølge holdets hjemmeside.

Han debuterede på World Touren sidste år, hvor han blandt andet kørte Giro d'Italia. Han har sin første World Tour-sejr til gode.

/ritzau/