Jonas Vingegaard er ikke som de fleste andre cykelstjerner, der de seneste år er udklækket af den danske talentskat.

For nok er han blevet udråbt som det næste bud på en dansk vinder af en Grand Tour - og nok sidder han allerede side om side med store stjerner som Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin og Wout van Aert hos Team Jumbo-Visma.

Men alligevel har den 24-årige cykelkomet svært ved helt at forstå, at han lige nu udlever sin store drengedrøm på det hollandske storhold.

24-årige Jonas Vingegaard kører for Team Jumbo-Visma. Foto: Bram Berkien / Team Jumbo-Visma

»Det er helt vildt, for det er nogle stjerner, jeg selv så op til, inden jeg blev professionel. Det gør jeg faktisk stadig. Det er ret vanvittigt, at jeg skal cykle sammen med dem i Tour de France,« siger Jonas Vingegaard til B.T.

Det unge stjerneskud er nemlig blevet udtaget til verdens største cykelløb, og udtagelsen kommer efter flere store præstationer i et forrygende forår.

Især podiepladsen for få uger siden i Baskerlandet Rundt har sendt bjergrytteren i raketfart mod den danske cykelelite.

»Jeg tror, at hvis vi stoppede sæsonen nu, ville jeg være godt tilfreds,« lyder det fra en grinende Jonas Vingegaard.

Jeg har talentet til at kunne opnå noget stort i fremtiden Jonas Vingegaard

Vejen mod den danske elite har da også allerede gjort, at cykellegenden Brian Holm har udnævnt ham til 'den nye Fuglsang'. Et stort pres på de unge skuldre.

»Det er et pres, jeg må leve med, men jeg forsøger ikke at tænke over det. Jeg kører på et hold med en masse store stjerner, så det er måske ikke lige nu, jeg skal tænke på at komme på podiet i en Grand Tour,« forklarer Jumbo-Visma-rytteren.

Men på trods af prædikatet som hjælperytter og drømmen om at tage niveauet et nyk op har han lige nu ingen planer om at søge væk fra det stjernebesatte mandskab, som han har kontrakt med indtil udgangen af 2022:

»Det er fedt, at folk kan se, jeg har talentet til at kunne opnå noget stort i fremtiden, men jeg tror helt sikkert, at jeg får chancen her på holdet, hvis jeg tager det næste skridt. Jeg behøver ikke at søge andre muligheder.«

Jonas Vingegaard (th.) sammen med holdkammeraten Primoz Roglic (i midten) og Tadej Pogacar på podiet i Baskerlandet Rundt. Foto: PhotoGomezSport / HANDOUT

Hvis Jonas Vingegaard skal tage det næste skridt, er han da heller ikke i tvivl om, hvilke parametre der skal forbedres.

Det er dog stadig ikke helt nok til at lokke en Grand Tour-målsætning ud af den unge komet.

»Jeg skal have bygget på mentalt og nok også lidt på min fysik, hvis jeg i fremtiden skal kunne konkurrere med stjerner som Roglic og Pogacar samt drømme om at blive kaptajn på et hold en dag,« siger han.

Fundamentet for at kunne bygge på mentalt er da også allerede lagt, for hos den unge cykelstjerne er familielivet og rollen som far dét, der gør forskellen for ham ude på cyklen.

Det giver mig en kæmpe sikkerhed, så vi ikke havner i ensomhed Jonas Vingegaard om at bo i Danmark

»Familien fylder al min tid, når jeg ikke træner eller kører løb. Jeg har fået min datter Frida sidste år, så al min tid handler om at være sammen med hende og min kæreste,« siger han.

Netop derfor har Jonas Vingegaard og kæresten, Trine, taget et lidt atypisk valg som cykelfamilie.

For modsat de mange andre danske cykelstjerner, der vælger at flytte sydpå, har Jumbo-Visma-rytteren valgt at bosætte sig i Limfjordsbyen Glyngøre.

»Jeg kan godt lide at have en base hjemme i Danmark. Tryghed er enormt vigtigt for mig, og så det at være tæt på familien gør bare, at det fungerer bedre for mig at have basen i Danmark,« forklarer Jonas Vingegaard og fortsætter:

Foto: Bram Berkien / Team Jumbo-Visma

»Vi er selvfølgelig noget mere i udlandet i vintersæsonen, men basen er altid i Glyngøre, og det giver mig en kæmpe sikkerhed, så vi ikke havner i ensomhed et sted i Spanien.«

På trods af den beskedne alder af 24 år er hele Danmarks nye World Tour-stjerne derfor allerede modnet markant det seneste år.

Ikke blot på cyklen, men også i sit private liv.

»Jeg er måske blevet far i en tidlig alder for en atlet, men det har egentlig bare gjort mig mere moden som menneske og som rytter. Det er jo helt fantastisk at kunne kalde sig far. Det er den bedste følelse, man kan have,« fortæller han.

For ham er livet på verdens landeveje da heller ikke længere det, der er topprioriteten i tilværelsen:

»Hver dag bliver jeg glad af at være sammen med min datter og at se alt det, hun lærer. Det har gjort en kæmpe forskel for mig. Der er pludselig noget, der er mere vigtigt end at køre cykelløb.«

Netop derfor bliver familiens danske adresse da heller ikke udskiftet. Hverken nu eller i fremtiden.

»Jeg tænker, vi bliver boende i Danmark. Det er det, der fungerer bedst,« afslutter han.