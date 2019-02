Riwal Readynez debuterer søndag som professionelt cykelhold i det traditionsrige Trofeo Laigueglia.

Mere end tre år efter lukningen af Cult Energy Pro Cycling er der atter et professionelt dansk cykelhold til start i et internationalt løb.

Det sker, når Riwal Readynez søndag for første gang kører med status af prokontinentalhold efter oprykningen til cykelsportens næstøverste niveau.

Holdet sæsondebuterer i det traditionsrige Trofeo Laigueglia, der er et mere end 200 kilometer langt endagsløb i det nordvestlige Italien.

- Vi er ydmyge og er den nye dreng i klassen, men det er en position, jeg godt kan lide at være i, siger sportsdirektør Michael Blaudzun.

Den tidligere World Tour-rytter Jonas Aaen er den mest erfarne mand i en trup, der tæller velkendte danske navne som Alexander Kamp, Emil Vinjebo, Nicolai Brøchner og Rasmus Quaade.

Den svenske mester Lucas Eriksson og nordmanden Sindre Lunke fuldender det syv mand store hold til sæsondebuten.

- Jeg har haft mulighed for at se folk an på vores træningslejr i Spanien, og jeg er rigtig godt tilfreds med niveauet, siger Blaudzun.

Søndagens rute indeholder en stribe mindre stigninger, blandt andet skal rytterne over en afsluttende bakke fire gange, og derfor kan rendyrkede sprintere næppe gøre sig gældende.

Blaudzun har et godt øje til Sindre Lunke.

- Han viste et rigtig højt niveau i Spanien. Emil Vinjebo har også kørt rigtig godt op ad. Jeg har en forventning om, at de to sidder, hvor de skal til sidst, siger sportsdirektøren.

En joker er Alexander Kamp, der blev nummer 18 i sidste års udgave af løbet. Men den tidligere danmarksmester blev i januar sat tilbage af sygdom, og hans aktuelle niveau er usikkert.

Blaudzun er spændt på gensynet med Brøchner, der er vendt tilbage til Riwal Readynez efter en sæson på et amerikansk hold.

- Jeg håber, han har samme niveau, som sidst han kørte for os. Kommer han med op over sidste stigning, er han måske en af feltets hurtigste ryttere efter et hårdt løb, vurderer sportsdirektøren.

Trofeo Laigueglia blev kørt første gang i 1965 og har en lang række prominente navne på listen over tidligere vindere.

Eddy Merckx har således vundet løbet to gange, og det samme har Rolf Sørensen. Også Freddy Maertens, Lance Armstrong, Johan Museeuw og Michele Bartoli har triumferet på målstregen i Laigueglia.

Blandt holdene på startlisten søndag er der to med World Tour-status. Det er de to franske hold AG2R og FDJ.

