Tour de France-starten i Danmark er ekstra motivation for cykelholdet Riwal, der håber på en billet.

Tour de France begynder på de danske landeveje i 2021.

En god nyhed for Danmarks største cykelhold, Riwal Readynez, der drømmer om en plads i det prestigefyldte etapeløb. Men holdet ved, at der stadig er lang vej, før en billet til Touren kan komme på tale.

Det understreger sportsdirektør Michael Blaudzun.

- At Touren starter i Danmark, er ikke lig med, at vi så får tildelt et wildcard i gave på nogen måde. Der er mange dygtige hold derude, der kæmper om de enkelte wildcards.

- Den første opgave for os er at levere varen i år og næste år og blive ved med at udvikle holdet i det tempo, vi gør nu, siger Michael Blaudzun.

Før denne sæson tog Riwal et spring fra niveauet kontinental til prokontinental, som er cykelsportens næsthøjeste niveau.

Med et treårigt sponsorat fra Readynez i ryggen har det danske cykelhold sat et langsigtet projekt i søen med ambitionen om at snige sig med, hvis Tour de France skulle lægge vejen forbi Danmark.

Onsdag bekræftede Tour de France-direktør Christian Prudhomme så planerne om at starte det franske løb i Danmark i 2021.

- Jeg blev glad på Danmarks og cykeldanmarks vegne. Og absolut også på vores egne vegne.

- Det gør da, at vi har noget i horisonten, som vi stiler efter. Vi ved, det bliver hårdt, men hvis du ikke har nogen mål, fungerer det ikke i sportens verden, siger Michael Blaudzun.

Riwal debuterede søndag som prokontinentalhold i det traditionsrige endagsløb Trofeo Laigueglia i Italien.

Holdet tæller blandt andet den tidligere World Tour-rytter Jonas Aaen samt velkendte cykelnavne som Alexander Kamp, Emil Vinjebo, Nicolai Brøchner og Rasmus Quaade.

/ritzau/