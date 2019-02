Tour de France i Danmark åbner muligheden for dansk holddeltagelse.

Tour de France 2021 begynder og kører tre etaper i Danmark.

I den forbindelse har Riwal Readynez Cycling Team sat sig et stort og ambitiøst mål for Tour de France i 2021. De vil med.

»Det er klart, Tour de France på dansk grund er en kæmpe drøm,« fortæller sportschefen hos Riwal Readynez Cycling Team, Michael Blaudzun, til B.T. Sport.

Hvis Riwal Readynez Cycling Team kvalificerer sig til Tour de France i 2021 skal de sammen med festen af feltet køre tre etaper i Danmark. Vis mere Hvis Riwal Readynez Cycling Team kvalificerer sig til Tour de France i 2021 skal de sammen med festen af feltet køre tre etaper i Danmark.

B.T. Sport fanger ham til en kommentar, efter det onsdag blev offentliggjort, at Tour de France kommer til Danmark i 2021 - med start i København.

Michael Blaudzun vil dog ikke cementere Tour-pladsen på forhånd, men fortæller at man hos Riwal Readynez Cycling Team har indført en treårsplan, der skal gøre drømmen om en Tour de France-plads til virkelighed.

»Hvis det skal lykkes, er det jo helt afgørende, at vi sætter os nogle mål. For hvis Tour de France kommer til Danmark, er det ikke ensbetydende med, at vi kommer med. Det kræver, at vi gør os fortjent til et wildcard. Der uddeles ingen gaver til nogen af holdene.«

Og det er her, det bliver afgørende for Riwal Readynez Cycling Team.

Det er arrangørerne, som Riwal Readynez Cycling Team skal overbevise om et wildcard. Vis mere Det er arrangørerne, som Riwal Readynez Cycling Team skal overbevise om et wildcard.

Hvert år uddeles i alt fire wildcard til Tour de France. To af disse gives til de hold, der placerer sig bedst uden for UCI's World Tours pointsystem. De resterende to wildcard uddeles af Tour de France-arrangørerne, og det er her, Riwal Readynez Cycling Team håber at klemme sig ind.

Og så er vi tilbage ved Riwal Readynez Cycling Teams treårsplan.

»Generelt handler det om, at vi skal vise os som et attraktivt cykelhold. Derfor skal vi etablere os i cykelsporten og dermed vinde nogle løb. Næste år vil det så give mening at gå efter en kvalifikation til en pointtour og dermed få prøvet det af,« siger Riwal Readynez Cycling Team, som tror på sit holds mål.

»Det kræver naturligvis et hårdt og seriøst arbejde, men det er ikke umuligt. I sidste ende er det jo op til beslutningstagerne. Du skal have dem til at synes, at det er en god idé at lade os være med i Touren. Det er jo egentlig det, det handler om.«

Ifølge B.T.s sportchef, Søren Klæstrup, kommer Riwal Readynez Cycling Team med til Tour de France. Vis mere Ifølge B.T.s sportchef, Søren Klæstrup, kommer Riwal Readynez Cycling Team med til Tour de France.

Riwal Readynez Cycling Team blev grundlagt i 2009 og har 16 ryttere på sit hold.

Da nyheden om en dansk Tour de France-start så dagens lys tidligere onsdag, begyndte den totale forvirring om, hvorvidt det var sandt eller ej.

Det var det franske medie Europe1, som ifølge DR skrev nyheden. Derefter postede finansminister Kristian Jensen (V) også nyheden på Twitter. Kort tid efter var historien dog ikke at finde på Europe1, og Kristian Jensen slettede sit Twitter-opslag.

Efterfølgende kom der dog ro på feltet, da Europe1 publiserede nyheden igen, og en stor sportsbegivenhed på dansk grund var dermed en realitet.