Den danske cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig kørte sig tirsdag ind på en imponerende fjerdeplads i løbet 'La Course', der er et endags-Tour de France for kvindelige cykelryttere:

Den 22-årige dansker var længe ude på en solotur, men hun blev til sidst hentet og endte altså lige uden for podiet.

Men hendes efterfølgende reaktion var guld værd.

Siddende på asfalten i målbyen fortalte hun begejstret og samtidig grædefærdig om visdomstænder, skrigende sportsdirektører og om, hvorfor folk skal se kvindecykling.

Se Cecilie Uttrup Ludwigs forrygende interview herunder:

One of the most beautiful moments - an incredibly emotional @CUttrupLudwig on the finish line after being out in front.



“This was a perfect day, I love this sport. Please watch more women’s cycling” #LaCourse pic.twitter.com/N8VgX6XDe1 — La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) July 17, 2018

Og den karismatiske danskers befriende reaktion har efterfølgende høstet stor ros blandt cykelfans verden over

