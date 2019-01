Det er på få dage gået fra ‘kæmpe oplevelse’ til nedtur for det danske cykeltalent Mikkel Frølich Honoré, som har taget hul på en ny sæson med storholdet Deceuninck-Quick Step.

Den 21-årige dansker måtte nemlig udgå af sæsonen første store etapeløb, Tour Down Under, med en feber, der er så høj, at holdet har valgt at indlægge ham på hospitalet.

»Vores holdlæge Toon Cruyt tog beslutningen, da han i løbet af aftenen fik meget høj feber og ikke havde det godt,« siger sportsdirektør på det belgiske storhold Rik Van Slycke til Het Nieuwsblad.

Mikkel Frølich Honoré stillede således ikke til start i dagens femte etape af Tour Down Under, som blev kørt i nat og tidlig morges dansk tid i Australien.

Vis dette opslag på Instagram Ready to kick off @tourdownunder with this little kangaroo #TDU2019 Et opslag delt af Mikkel Frølich Honoré (@mikkelhonore) den 11. Jan, 2019 kl. 10.31 PST

Danskeren har været plaget af feber i et par dage, men måtte altså i aftes bukke under for sygdom, og nu har holdet valgt at indlægge ham på hospitalet af frygt for at feberen kan stige til over 40 grader.

»Det er ærgerligt, da vores unge dansker gjorde det godt, men der er ingen grund til at tage nogle chancer, hvis nu feberen skulle stige,« siger sportsdirektøren.

Mikkel Frølich Honoré, som er et af mange store danske cykeltalenter, der er store forventninger til, var placeret på en 119.-plads i etapeløbet, inden han måtte udgå.

Men han havde nået at vise sit talent frem i løbet, som er hans første store udfordring i år med Deceuninck-Quick Step-holdet - et af verdens mest succesfulde cykelhold - som han skiftede til i efteråret fra danske Team Waoo.

We caught up at the start with neo-pro @MikkelHonore: "I'm enjoying every moment with the guys here. So far it's been an amazing experience getting the first victory of 2019 with Elia. I can't wait for the upcoming stages, which I hope will bring more good results"#TourDownUnder pic.twitter.com/m5oRBiEOqT — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 17, 2019

Mikkel Frølich Honoré, som fylder 22 år på mandag, har udtrykt stor tilfredshed med at være med Deceuninck-Quick Step-holdet til det store etapeløb i Australien, hvor holdet har vundet en etape ved italienske Elia Viviani.

»Jeg nyder hvert et øjeblik med gutterne. Det har været en stor oplevelse at få sæsonens første sejr. Jeg kan ikke vente til de næste etaper, som jeg håber vil give flere gode resultater,« sagde danskeren for to dage siden.

I dagens etape troede Caleb Ewan (Lotte Soudal), at han havde vundet, før han blev diskvalificeret af løbsledelsen. I stedet gik sejren til AE-rytteren Jasper Philipsen.

Løbets førende rytter er fortsat Patrick Bevin (CCC), mens Sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) er på andenpladsen og Luis León Sanchez (Astana) er løbets nummer tre.