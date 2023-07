Mark Cavendish var i flere år en skygge af sig selv på grund af en hård kamp mod det såkaldte Epstein-Barr virus og en efterfølgende depression.

Men et dansk brand hjalp superstjernen gennem den mørke periode, hvor briten med egne ord var 'et mareridt at leve med'.

For mens Cavendish kæmpede mod depressionen, brugte han tiden på at fordybe sig i legen med de små byggeklodser i forskellige farver. Briten elsker nemlig Lego.

Det skriver Het Laatste Nieuws i forbindelse med dokumentaren om cykelstjernen, der udkommer på Netflix 2. august.

Og det er langt fra første gang, at Cavendish fortæller om sin kærlighed til det danske firma.

For i 2020 afslørede supersprinteren i en BBC podcast, at han er livslang fan af de små klodser.

»Du sidder bare der og gør det … Jeg tror, det aktiverer samme del af din hjerne, som når du mediterer,« sagde Cavendish dengang.

Mark Cavendish fik konstateret en klinisk depression i 2018.

»Jeg havde intet, ville intet, gjorde intet, følte intet. Jeg var fucking tom. En følelse af værdiløshed ramte mig,« fortæller han i dokumentaren.

'Mark Cavendish: Never Enough' giver også et unikt indblik i triumfen, da Cavendish blev verdensmester i København i 2011.