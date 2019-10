Amalie Dideriksen og Julie Leth sikrede sig guld i parløb ved EM i banecykling.

Cykelrytterne Amalie Dideriksen og Julie Leth kan fortsat kalde sig Europas bedste i parløb.

På cykelbanen i Apeldoorn i Holland genvandt den danske duo EM-titlen efter et løb, der først blev endegyldigt afgjort i sidste spurt.

Danskerne startede beskedent, men viste sig som løbets stærkeste par, efterhånden som rivalerne blev tappet for kræfter.

Efter et roligt udlæg fik Amalie Dideriksen dog tempo og timing i spurtbenene, og halvvejs i løbet var Danmark oppe på en delt andenplads efter Holland.

Med 30 omgange igen sørgede en spurtsejr for, at Danmark for første gang var alene i front med et fem points forspring.

Løbet udviklede sig til et rent spurtløb, for ingen udviste de store ambitioner om at tage en omgang, hvilket ellers er 20 point værd.

Da Julie Leth vandt næstsidste spurt, nåede Danmarks forspring op på seks point, og det hele skulle afgøres i den sidste sprint.

Her ville danskerne være sikre på sejren med mindst en andenplads, og da Amalie Dideriksen kørte over målstregen som nummer to, var guldet hjemme.

Danmark sluttede med 33 point foran Storbritannien med 31, mens Holland sluttede på tredjepladsen.

Medaljen er Danmarks tredje ved EM. Tidligere har herrernes 4000 meterhold vundet guld i forfølgelsesløb, mens Lasse Norman Hansen tog sølv i omnium.

/ritzau/