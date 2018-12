Lasse Norman Hansen og Casper Folsach tog guld i parløb i World Cup-afdelingen i Berlin lørdag aften.

World Cuppen i parløb i banecykling er en ren succeshistorie for Danmark i øjeblikket.

Lørdag aften sikrede Lasse Norman Hansen og Casper Folsach således guld i disciplinen ved den tredje World Cup-afdeling i Berlin, og dermed fuldendte duoen et dansk hattrick i denne sæson.

Det danske par vandt aftenens dyst med 44 point foran Oliver Wood og Mark Stewart fra Storbritannien med 30 point.

Et tysk par sluttede på tredjepladsen i Berlin.

Dermed forsvarede danskerne førstepladsen i den samlede stilling, efter at det danske forfølgelseshold fredag vandt sølv i Berlin.

Senest var det Casper Folsach og Julius Johansen, der vandt anden afdeling af World Cuppen i parløb i Canada.

I den første afdeling var der også guld til Danmark, da Lasse Norman Hansen sammen med Michael Mørkøv vandt guld i parløb i Frankrig.

- Lasse og Casper fulgte godt op på den succes, som vi har haft i parløb. Jeg var sikker på, at de kunne være med i toppen, så vi gik ind til det med troen på, at det kunne lade sig gøre, så vi er super tilfredse, siger Martin Lollesgaard, der er assistenttræner for banelandsholdet, til DR.

Der resterer tre World Cup-afdelinger i sæsonen. I december køres der i London, mens det går løs i New Zealand og Hongkong til januar.

/ritzau/