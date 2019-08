Tiden begynder at rinde ud, hvis der skal et dansk hold med, når Tour de France i 2021 har start i Danmark.

Både Bjarne Riis' hold Team Waoo og Riwal-Readynez, med direktør Steffen Kromann i spidsen, har meldt ud, at de går efter at få et af de fire wildcards, som Tour de France-arrangørerne ASO hvert år deler ud.

Men hvis den drøm skal blive til virkelighed, er der meget, der skal falde på plads, erkender Steffen Kromann.

»Der skal flere ting til. Der skal både noget politisk teft til, og så skal vi præstere de rigtige steder, hvilket vil sige, at når ASO inviterer os til deres løb, så skal vi gøre det godt,« siger Riwal-direktøren til B.T.

Præsentation af Tour de France-starten i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er dog ikke nok bare at lave et godt resultat i ny og næ, mens ASO kigger på.

»Vi skal også have nogle større ryttere, end dem vi har. Vi skal sørge for, at vores bredde bliver bedre, og det handler om økonomi. Det hele handler om at få flere penge,« fortæller Steffen Kromann.

Hvordan skaffer man så flere penge til et cykelhold?

«Ja, det er jo det, vi knokler med. Vi prøver at få en kop kaffe med de interesserede, så de kan høre om vores projekt. Men der er ikke nogen virksomheder, der smider 30 millioner efter os bare, fordi jeg ringer, og de synes, jeg er en flink fyr. Det skal passe ind i deres profil, så vi skal finde de rigtige virksomheder.«

Rasmus Quaade er en af de danskere, der har kørt flest point ind til Riwal. Foto: Thomas Sjørup

Riwal-Readynez rykkede inden denne sæson op på prokontinental-niveau, hvilket er niveauet lige under World Touren, men selvom de ikke skal op og være World Tour-hold, så er det stadig vigtigt, at de tager et nyt skridt til næste år.

I hvert fald hvis drømmen om at være med til dansk Tour de France-start skal blive en realitet.

»Det er sådan en trappe. Nu har vi haft et budget på 15 millioner i år, og så skulle vi gerne ramme 25-30 millioner kroner næste år. Kan vi nå det, og så måske fortsætte opad trappen med 10-15 millioner mere i 2021, så tror jeg på det,« siger Steffen Kromann, der fortsat er optimistisk, selvom tiden tikker mod Riwal.

»Det havde været bedre, hvis det først var i 2023, men der er også nogle hold på prokontinental-niveau, der lukker så der står nogle gode ryttere, som kan være med til at skubbe os videre,« siger Kromann uden at ville sætte navne på.

Alexander Kamp skifter fra næste sæson til Trek-Segafredo. Foto: Henning Bagger

I denne sæson har Riwal-Readynez' største navn været Alexander Kamp, men fra næsten sæson skifter Kamp til World Tour-holdet, Trek-Segafredo.

Steffen Kromann er glad for, at man er i stand til at sende en rytter videre til et stort World Tour-hold, men indrømmer samtidig også, at det ikke er noget, der hjælper på Tour de France-mulighederne.

I det hele taget kræver holdet en opgradering på rytterfronten, hvis ASO skal kigge Riwals vej, og det betyder også, at man i fremtiden ikke længere kun vil basere holdet på nordiske ryttere.

»Jeg tror, at vi skal ned og have fat i nogle ryttere fra Belgien, Tyskland, Frankrig og de lande. Og der kigger vi også.«

Skulle missionen kikse for Steffen Kromann og Riwal-Readynez, er det ikke jordens undergang, men Kromann lægger ikke skjul på, at det vil være en stor skuffelse.

»Jeg vil være mega ærgerlig og vil nok være meget stille på kontoret, men vi har lovet hinanden i ejerkredsen, at vi gør, hvad vi kan, og så kan vi ikke gøre mere.«

Kan du forstå, hvis nogen læser det her og tænker, at du er lige optimistisk nok på dit eget holds vegne?

»Jeg kan sagtens forstå, hvis der sidder nogen og tænker, at jeg er naiv, men jeg ved i bund og grund, at det handler om økonomi. Hvis vi får skaffet flere penge, kan jeg købe de rigtige ryttere, der gør, at vi kan komme med til Tour de France i 2021, og det tror jeg stadig på.«