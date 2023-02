Lyt til artiklen

I disse måneder er en dansk komet godt i gang med at brage direkte ind på den største cykelscene.

Han er 22 år og ligner utvivlsomt Danmarks nye etapeløbsstjerne i skyggen af fantastiske Jonas Vingegaard, der tog vores land med storm i sommeren 2022.

Navnet er Mattias Skjelmose, potentialet synes enormt og sammenligningen med den danske Tour-vinder lige til det højre klatreben.

Men er Jonas Vingegaard en inspiration for Treks unge håb? Svaret er et overraskende nej.

Mattias Skjelmose tog en overbevisende sejr på fjerde etape af Étoile de Bessèges. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Mattias Skjelmose tog en overbevisende sejr på fjerde etape af Étoile de Bessèges. Foto: SYLVAIN THOMAS

»Selvfølgelig er Jonas Vingegaard en person, man kan se op til. Han bor i Danmark ligesom mig selv, og han beviser, at man stadig kan performe godt. Men det er ikke fordi, jeg får inspiration af ham,« fortæller Skjelmose til B.T.

Til gengæld skal man kigge i retning af en anden dansker, hvis man skal finde en slags forbillede for den unge amagerkaner.

»Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare ikke ham, jeg tænker, jeg skal være. Jeg får meget større inspiration af at se på Mads (Pedersen, red.). Den person, type og leder, han er.«

Siden Mattias Skjelmoses tilgang på til Trek-Segafredo-holdet i 2021, er det gået rigtig stærkt.

I takt med at topresultaterne er strøget ind på danskerens cv, er ansvaret også vokset. Og her har holdkammeraten Mads Pedersen spillet en afgørende rolle.

For den tidligere verdensmester er holdets største stjerne og holdets naturlige kaptajn, når han er på landevejen.

»Jeg synes, jeg har prøvet at tage en lidt større lederrolle på mig. Men det er stadig noget, jeg skal lære og en ny rolle for mig. Jeg synes, det er lidt svært,« erkender han.

»Som person er jeg ikke den store leder. Jeg prøver især at kigge på Mads, og hvordan han gør det. Jeg synes, det hjælper, men han er nok også en lidt anden personlighed end mig. Jeg tror, det kommer lidt mere naturligt for ham at tage tyren ved hornene.«

Sidste år fik Mattias Skjelmose sit første grand tour-løb. Men der manglede lidt bid i danskeren – som i en pasta, der ikke er al dente – og han endte samlet som nummer 40 i Giro d'Italia.

Siden har han dog brilleret i forskellige etapeløb, og selvom det på ingen måde er garanti for et startnummer ved årets Tour de France, er han i Treks bruttotrup til verdens største cykelløb.

Mattias Skjelmose smed den samlede sejr ved etapeløbet Étoile de Bessèges på den sidste og afsluttende enkeltsart. Neilson Powless vandt med sølle ét sekund. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Mattias Skjelmose smed den samlede sejr ved etapeløbet Étoile de Bessèges på den sidste og afsluttende enkeltsart. Neilson Powless vandt med sølle ét sekund. Foto: SYLVAIN THOMAS

Og udset en rolle som holdets spydspids i klassementet.

»Jeg tror ikke, jeg ville få hele holdets opbakning, hvis der køres klassement for mig. Mads P. er for eksempel stadig med. Han er en af verdens bedste cykelryttere og har brug for fuld opbakning på alle de etaper, han kan vinde,« forklarer han.

I 2021 blev Jonas Vingegaard med rekordfart en af sportens største stjerner. I februar vandt danskeren en etape i UAE Tour, cirka fem måneder inden han endte på andenpladsen i Tour de France.

I ørkenløbet blev han nummer 46 samlet, mens Mattias Skjelmose kørte sig ind på en samlet … sjetteplads.

Spørgsmålet er måske lidt vovet, men nu stiller vi det alligevel … Er det så snart Trek-danskerens tur til at kæmpe om topplaceringer i det prestigefyldte franske etapeløb?

»Touren er jo en svær rolle, og Vingegaard er en del ældre, end jeg er,« siger Mattias Skjelmose.

»Det er svært at sige, om jeg kan vinde det. På et tidspunkt håber jeg da at køre med om sejren, det er et af mine mål og drømme. Men det bliver ikke i år.«

Mattias Skjelmose har tidligere fortalt B.T. om en helt særlig drøm om at pensionere sin mor.

