Kasper Asgreen er nærmest i et snuptag gået hen og blevet et af de varmeste navne i dansk cykelsport.

I en tid, hvor Jakob Fuglsang er blandt topfavoritterne til det kommende Tour de France, er det alligevel lykkedes koldingenseren at gøre sig kraftigt bemærket på den danske cykelscene.

Den nykårede danske mester i enkeltstart har da også selv oplevet, at det har ændret sig en smule, siden han sidste år deltog ved DM.

»Der er lidt flere autografer, der skal skrives, og lidt flere journalister,« siger Kasper Asgreen, da B.T. møder ham i Esbjerg, hvor DM afholdes i denne weekend.

Det er gået meget hurtigt for den 24-årige Deceuninck-Quick Step-rytter det seneste halve år, hvor først en andenplads i den store belgiske klassiker Flandern Rundt og senere flotte præstationer i World Tour-løbene Californien Rundt og Schweiz Rundt har trukket overskrifter for Asgreen.

Men selvom han griner lidt, hvis man forsøger at kalde ham en superstjerne, så er den ekstra opmærksomhed udelukkende en bonus, mener Asgreen.

»Det er ikke derfor, jeg kører på cykel, men det er da meget sjovt, at fans og journalister gerne vil følge med i, hvad jeg render rundt og laver.«

»At der er nogen, som gerne vil have en autograf af mig liggende hjemme i skuffen eller hængende på væggen, synes jeg bare er fedt,« fortæller Kasper Asgreen.

Som en fast del af World Tour'en er det sjældent, at Asgreen kører løb i Danmark, men alligevel har han valgt at blive boende hjemme i Danmark.

»Brian Holm anbefalede mig at blive i Danmark, og det råd valgte jeg at følge. I starten var jeg ikke sikker på, at det var det rigtige, men jeg er virkelig blevet glad for den beslutning,« siger Kasper Asgreen.

Beslutningen har faktisk været så god, at danskeren ser det som en af grundene til, at det er gået så godt for ham i år, fordi der på den måde er styr på livet uden for cyklen.

»Jeg tror, jeg er et sted mentalt i min dagligdag, som er rigtig godt for mig. Den tid, man ikke er på cyklen, skal også fungere, og det er en balance, som jeg føler, jeg har ramt ret godt.«

Da sæsonen begyndte, lå det nok ikke lige i kortene, at det skulle være Kasper Asgreen, der ville få så meget opmærksomhed, og det er heller ikke kun fans og medier, der er blevet overrasket.

»Jeg har overrasket mig selv meget. Mit mål før sæsonen var at køre en god klassikersæson, men at jeg så skulle blive toer i Flandern Rundt, havde jeg nok ikke lige regnet med,« siger Asgreen med et smil.

»Jeg havde også en forhåbning om, at jeg kunne vinde mit første cykelløb i denne sæson i et af de mindre løb, vi kører. At min første sejr skulle komme i et World Tour-løb, havde jeg nok heller ikke lige spottet.«

Overraskelsen er dog ikke større, end at han godt var klar over, at han kunne køre med på det niveau, men resultaterne er kommet lidt tidligere end forventet.

Kasper Asgreen på podiet efter 2. pladsen i Flandern Rundt. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Kasper Asgreen på podiet efter 2. pladsen i Flandern Rundt. Foto: JULIEN WARNAND

Kasper Asgreens store succes i denne sæson er heller ikke gået ubemærket hen hos hans arbejdsgiver, Deceuninck-Quick Step, der i tirsdags offentliggjorde, at danskeren var en del af deres trup til årets Tour de France.

Asgreen selv fik det allerede at vide om mandagen, da hans danske sportsdirektør, Brian Holm, gav ham det opkald, som alle professionelle cykelryttere nok drømmer om.

»Han sagde: 'Tillykke, du skal ned og køre dit første Tour de France'. Og så fortalte han, at det var en af de få gange, hvor mere eller mindre hele sportsdirektørgruppen havde været enige om, hvordan holdet skulle være.«

»At jeg står her og er udtaget til mit første Tour de France efter bare halvandet år på World Tour'en, det er jeg stolt af,« fortæller Asgreen.

Spørgsmålet er nu, hvad der skal til for, at det nye danske stjerneskud kan tage endnu et skridt op ad rangstigen.

Og spørger man hovedpersonen selv, så mangler der egentlig ikke det store, og det er måske vigtigst ikke at ændre på alt for meget.

»Jeg prøver at holde fast i de ting, som har virket for mig indtil nu. Hvis jeg kan blive toer i Flandern Rundt, er jeg på så højt et niveau, at jeg ikke skal ud og opfinde den dybe tallerken - kan jeg blive toer, så kan jeg også vinde,« lyder det selvsikkert fra Kasper Asgreen.

Næste opgave for Kasper Asgreen er linjeløbet ved DM, som køres søndag, og så gælder det ellers Tour de France d. 6. juli.