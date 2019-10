Det danske herrelandshold i banecykling har vundet EM-guld.

Det sker efter en finalesejr over Italien ved Europamesterskabet i 4000 meter holdforfølgelsesløb. Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg og Rasmus Lund Pedersen har kørt hurtigt gennem hele EM, og i semifinalen slog de den danske rekord med en tid på 3 minutter og 48,7 sekunder.

Den kunne det danske hold ikke overgå i finalen, men der var alligevel kræfter nok til at slå Italien og vinde guldet. Det er første gang, at Danmark vinder EM-guldet, men det har været tæt på tidligere. I 2011 blev det nemlig til sølvmedaljer.

Men denne gang er medaljerne af guld.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Frederik Rodenberg og Julius Johansen leverede endnu en imponerende præstation i finalen og drønede i mål i tiden 3 minutter og 49,113 sekunder.

Det er kun fire tiendedele af et sekund langsommere end den fantomtid, holdet satte onsdag, da man kappede mere end tre sekunder af den danske rekord.

Kraftfulde Rasmus Lund trampede danskerne i gang og bragte holdet foran med en lang første føring, inden holdkammeraterne på skift tog over.

Efter godt to kilometer havde Lund knoklet sig tom for kræfter, og det danske hold måtte fortsætte som en trio.

Ligesom onsdag var det dog intet problem, og de tre tilbageværende danskere udbyggede blot forspringet til de efterhånden opgivende italienere.

Norman, Rodenberg og Johansen drønede over målstregen mere end fem sekunder før italienerne.

Præstationen skal ses i lyset af, at det danske hold langt fra har haft en optimal optakt.

En skade forhindrede Niklas Larsen i at stille op ved EM, ligesom landstræner Casper Jørgensen måtte se bort fra Casper Folsach, som er ude på ubestemt tid som følge af hjerteproblemer.

Derfor erklærede landstræneren sig på forhånd tilfreds med en plads i semifinalen ved EM, men den målsætning viste sig altså at være lovlig forsigtig.

EM har understreget, at bredden er stor nok til at opveje afbud.

Frederik Rodenberg, der var med på bronzeholdet ved OL i Rio, er endelig tilbage ved fuld styrke ovenpå et par skadesplagede sæsoner, mens Rasmus Lund sidste år valgte at genoptage cykelkarrieren efter et par års pause.

Der er derfor lagt op til hård kamp om pladserne på holdet før VM i Berlin og OL i Tokyo næste år.

/ritzau/