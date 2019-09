Ved VM i Yorkshire stiller Danmark med et uhyggelig slagkraftigt enkeltstartsskyts for U23-ryttere.

Guld og sølv ved U23-EM i enkeltstart i 2019. Den dobbelte forsvarende U23-verdensmester samt bronzevinderen fra 2018 på startlisten. Og alle med dansk pas.

Der er ikke noget at sige til, at der er medaljedrømme i den U23-trup, som Danmark sender til VM i landevejscykling, der indledes 21. september i engelske Yorkshire.

- Vi stiller med et exceptionelt stærkt enkeltstartshold til VM. Danmark er den helt store enkeltstartsnation i U23-kategorien, og forventningerne er tilsvarende høje, siger landstræner Anders Lund i en pressemeddelelse.

Med både den forsvarende verdensmester (Mikkel Bjerg) og den forsvarende europamester (Johan Price-Pejtersen) til start har Danmark fået to ekstra pladser på startlisten til VM-enkeltstarten for U23-ryttere.

Det betyder, at også Mathias Norsgaard Jørgensen, som vandt VM-bronze i disciplinen i 2018, samt Morten Hulgaard er til start.

Målsætningen er derfor også høj. VM-titlen skal forsvares, men drømmene rækker længere end det.

- I et ikke helt urealistisk drømmescenarie står vi med mere end én medalje, når enkeltstarten er kørt, siger Anders Lund.

I linjeløbet stiller Danmark med seks ryttere. Af de fire enkeltstartsryttere er det kun Price-Pejtersen, som ikke skal køre linjeløbet.

De tre øvrige får selskab af Andreas Stokbro, Andreas Kron og PostNord Danmark Rundt-vinderen Niklas Larsen.

Medaljechancer i et linjeløb er altid svære at vurdere, og især det belgiske hold aftvinger respekt.

- Der er mange potentielle vindere af det her VM, og belgierne stiller med et halvt World Tour-hold med Jasper Philipsen i spidsen, og der bliver vi nødt til at køre klogt og overveje vores modtræk meget grundigt, når de spiller ud, lyder det fra Anders Lund.

De danske VM-trupper hos elitekvinderne og eliteherrerne udtages henholdsvis søndag og mandag.

/ritzau/