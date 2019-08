EM-femteplads til Michael Mørkøv og mistede point til Simon Yates sender Danmark frem på verdensranglisten.

Danmark får otte ryttere - det maksimale - med i mændenes landevejsløb ved det kommende VM i cykling i slutningen af september i England.

På den opdaterede verdensrangliste sniger Danmark sig lige akkurat forbi Storbritannien og ind på tiendepladsen. Derfor får Danmark otte ryttere med frem for seks ryttere. Sidste år havde Danmark også otte ryttere med ved VM.

Det er resultaterne ved sidste uges EM, der har sendt Danmark det afgørende skridt foran briterne på verdensranglisten.

Michael Mørkøvs femteplads ved EM tippede vægtskålen over i danskernes favør. Femtepladsen udløste 100 point til verdensranglisten.

Samtidig nød danskerne godt af, at Simon Yates mistede de 370 point, som han scorede i samme periode sidste år.

Nationernes verdensrangliste udregnes ved at lægge de individuelle verdensranglistepoint sammen for de otte bedste ryttere fra hver nation. Her er Jakob Fuglsang dansk topscorer foran Kasper Asgreen og Michael Valgren.

Den individuelle verdensrangliste baserer sig på point indsamlet gennem det seneste år.

Danmark er cirka 145 point foran Storbritannien. Verdensranglisten toppes af Frankrig foran Belgien, Italien, Holland og Spanien.

