PostNord Danmark Rundt begynder ikke 11. august som planlagt, men har ikke opgivet afvikling i 2020.

Cykelløbet PostNord Danmark Rundt skal ikke som planlagt køres i august, og 2020-udgaven af etapeløbet er i første omgang udskudt, men ikke aflyst.

Arrangøren leder efter en ny dato senere på året, oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

Som følge af udbruddet af coronavirus vil det inden 1. september ikke være tilladt at samle mere end 500 mennesker i Danmark. Det er med til at spænde ben for, at Danmark Rundt kan afvikles i den planlagte periode 11.-15. august.

Det siger DCU-formand Henrik Jess Jensen.

- Både vi og hele cykeldanmark sukker efter cykelløb, men samfundshensyn vil naturligvis altid have førsteprioritet.

- Selv om PostNord Danmark Rundt har enorm betydning for dansk cykelsport, og det har store økonomiske konsekvenser at udskyde løbet, hverken kan eller vil vi gå på kompromis med sikkerheden eller myndighedernes anbefalinger, for vi er alle forpligtet til at passe endnu bedre på hinanden i denne tid, siger han.

DCU undersøger nu mulighederne for at finde en anden dato, som både imødekommer de danske sundhedsmyndigheders påbud og anbefalinger og tager hensyn til Den Internationale Cykelunions (UCI) løbskalender.

UCI har endnu ikke præsenteret sin efterårskalender, men tidligere meldinger om løbsudsættelser peger i retning af en fyldt kalender.

Rytterne får travlt på landevejene, hvis den nuværende plan med blandt andet at køre Tour de France, VM, Giro d'Italia, Vuelta a Espana og fem forårsklassikere i efteråret står ved magt.

PostNord Danmark Rundt blev kørt for første gang i 1985. I perioden 1989-1994 blev løbet ikke kørt, men har været afviklet hvert år siden 1995, hvor det nationale postvæsen trådte ind som løbssponsor.

Gennem årene har store danske navne som Bjarne Riis, Rolf Sørensen og Jakob Fuglsang vundet løbet, mens internationale profiler som Tyler Hamilton, Ivan Basso og Fabian Cancellara også har triumferet på de danske landeveje.

Niklas Larsen vandt 2019-udgaven af etapeløbet.

