Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, bliver fremover kategoriseret som et ProSeries-løb.

Der er udsigt til at kunne se flere store cykelstjerner på de danske landeveje.

Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, er nemlig blevet rykket op i kategori, så det fra næste år er et såkaldt ProSeries-løb i regi af Den Internationale Cykelunion (UCI).

Det skriver DR Sporten.

ProSeries er en ny kategori af løb, der erstatter den tidligere HC-kategori, som PostNord Danmark Rundt hidtil har haft.

Det var dog ikke givet, at det danske løb ville blive et ProSeries-løb - Danmarks Cykle Union (DCU) har således måtte ansøge UCI om at blive del af det fine selskab, og det er altså lykkes.

- Det er vigtigt for os at rykke op i ProSeries, så vi fremover får et stærkere felt.

- De sidste par år har felterne været under kritik, men nu kan vi være ret sikre på at få flere World Tour-hold med fra start, siger løbsdirektør Jesper Worre til DR Sporten.

PostNord Danmark Rundt bliver i 2020 afholdt fra 12. til 16. august.

Dette års udgave blev vundet af danske Niklas Larsen.

/ritzau/