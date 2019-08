Den berygtede Kiddesvej skal bestiges tre gange af rytterne i Danmark Rundt, inden målstregen på 3. etape.

Fredag bliver det bogstaveligt talt op ad bakke for rytterne i PostNord Danmark Rundt-feltet, der skal tilbagelægge 200 kilometer på 3. etape.

Årets kongeetape slutter med tre omgange på rundstrækningen i Vejle, hvor den berømte og berygtede Kiddesvej venter.

Vejen er 400 meter lang og stiger i gennemsnit 11,1 procent og 21 procent, hvor den er stejlest.

Dermed venter der noget af en opgave for selv de stærkeste ryttere, når feltet når til fjordbyen.

- På Kiddesvej skal man angribe bakken, ellers kommer man ikke med over. Og så skal man lukke øjnene og køre alt det, man kan, siger Mads Würtz Schmidt.

Han kører for det sammensatte danske hold, Team PostNord Danmark, og kørte sig efter torsdagens enkeltstart i løbets førertrøje. Den vil han gerne forsvare på fredagens hårde rute.

- Vi må tage det, som det kommer og forsøge at få det ud til vores fordel.

- Jeg tror og håber på, at holdet kan hjælpe mig. Jeg er selv i god form, men vi er nødt til at tage det dag for dag, siger han.

Mads Würtz Schmidt blev nummer tre på torsdagens enkeltstart, men kørte hurtigt nok til at tage den samlede føring i løbet.

Han er dog kun 24 hundrededele foran Niklas Larsen (ColoQuick) på andenpladsen.

På tredjepladsen ligger Rasmus Quaade (Riwal Readynez), mens Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) er nummer fire, men blot fire sekunder efter Würtz Schmidt.

Dermed øjner 20-årige Bjerg en mulighed for at køre sig helt i front fredag.

- Vejle-etapen bliver meget afgørende. Jeg skal godt ind på omgangen, og så må jeg se på Kiddesvej de sidste par omgange, om jeg kan gøre noget, siger han.

Kongeetapen starter i Holstebro, hvor rytterne bliver sendt afsted klokken 12.25. De forventes i mål i Vejle omkring klokken 17.20.

Lørdag køres næstsidste etape fra Korsør til Asnæs Indelukke, mens løbet slutter søndag med en rute fra Roskilde til Frederiksberg.

/ritzau/