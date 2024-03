Kun to World Tour-hold slår vejen forbi Danmark Rundt i år, men det skyldes en tætpakket cykelkalender.

Sommerens udgave af PostNord Danmark Rundt bliver med et stærkt reduceret felt, hvad angår deltagende World Tour-hold.

Det står klart efter tirsdagens præsentation af både ruten og deltagerlisten, hvor kun to cykelhold fra øverste World Tour-niveau deltager i PostNord Danmark Rundt til august.

Sidste år var det antal fem, og i 2022 lagde hele syv World Tour-hold vejen forbi det danske etapeløb. I år deltager DSM og Alpecin som de eneste, og arbejdet med at sammensætte feltet af hold har været hårdere end vanligt.

Det siger sportslig ansvarlig for PostNord Danmark Rundt, Jens Kasler.

- Det har simpelthen være så svært. Der er blevet lukket døre alle steder, og jeg har brugt, alle de kontakter jeg har, siger Kasler, der står bag årets rute og kontakten med deltagende hold.

Sommerens cykelkalender er mildest talt tætpakket og PostNord Danmark Rundt, der køres i midten af august, kommer i klemme mellem andre store cykelløb.

Tour de France og OL venter først, og så køres Vuelta a España og Polen Rundt i overlappende dage med Danmark Rundt. Til september er der både EM og VM i landevejscykling, og det program har ifølge Jens Kasler ene og alene ansvaret for den lave tilslutning af tophold.

- Vi er slet ikke skuffede, for vi kan se, at det simpelthen bare er helt umuligt for de store World Tour-hold i år. Så jeg kan godt forstå de store hold, når de har fravalgt os i år, siger Kasler.

PostNord Danmark Rundt har rykket sig meget i de seneste par år, hvor puljen af deltagende World Tour-hold var fem sidste år og syv året inden.

Det kom til udtryk sidste år, da den danske cykelprofil Mads Pedersen fra World Tour-holdet Lidl-Trek vandt løbet, mens den hollandske supersprinter Fabio Jakobsen også deltog og vandt to etaper.

Ifølge manden bag løbet har det i år været på tapetet i Danmarks Cykle Union at flytte årets udgave af det danske etapeløb i kalenderen.

- Det har været på tale at flytte løbet lige i år, og vi har set på, hvad mulighederne var. Men det er vores DNA at køre umiddelbart efter Tour de France i sensommeren. Uanset hvad vil det være fastlåst, med den kalender som 2024 har, siger Jens Kasler.

PostNord Danmark Rundt løber af stablen fra 14. august i Holstebro med en holdtidskørsel og slutter fem etaper senere i Bagsværd 18. august.

/ritzau/