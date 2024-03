For første gang i løbets historie får cykelløbet PostNord Danmark Rundt en holdtidskørsel på menuen.

Sommerens udgave af etapeløbet PostNord Danmark Rundt åbnes med en holdtidskørsel. Holstebro lægger asfalt til holdtidskørslen, der er en disciplin, som aldrig før har været en del af løbets rute.

Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) tirsdag i en pressemeddelelse.

For første gang i løbets historie er holdtidskørslen altså en del af ruten, og den detalje er ikke helt tilfældig. Det forklarer Jens Kasler, som er sportslig ansvarlig for PostNord Danmark Rundt.

- Siden 2021 og frem til nu er der gjort et forsøg på hvert år at skabe nye tiltag med henblik på en kontinuerlig udvikling af løbet. 2024 er ingen undtagelse, da løbet indledes med en 13,7 kilometer lang holdtidskørsel i Holstebro, siger Jens Kasler.

PostNord Danmark Rundt ligger midt i en tætpakket cykelkalender til sommer med først Tour de France og OL i Paris, mens både Vuelta a España og Polen Rundt køres samtidig med Danmark Rundt.

Det kan ses på startlisten, hvor kun to af de 19 deltagende hold er World Tour-hold. Sidste år kørte fem World Tour-hold med i Danmark Rundt, men til sommer er det kun DSM og Alpecin, der deltager som World Tour-hold.

Jens Kasler forklarer da også, at det ikke har været en nem opgave at sammensætte dette års felt i det danske landevejsløb, der slutter i Bagsværd efter fem etaper.

- Der er ingen tvivl om, at det i år har været utrolig svært at tiltrække samme stærke felt som de tidligere år.

- Men trods det er jeg stolt over, at det er lykkedes at skabe et yderst spændende felt med to World Tour-hold, ni Pro Teams, syv kontinentalhold samt et dansk landshold, siger han.

PostNord Danmark Rundt køres fra 14. til 18. august og byder generelt på et hårdt program fra første pedaltråd for de 133 ryttere.

Efter holdtidskørslen venter en regulær kongeetape allerede på andendagen, når rytterne skal tilbagelægge godt 230 kilometer fra Ringkøbing til Vejle.

Feltet skal på etapen bestige én af Danmarks hårdeste bakker - Chr. Winthers vej. Etapen slutter i Vejle med tre omgange på en rundstrækning, der lægger vejen forbi stigningerne Gammel Højenvej, Koldingvej og ikke mindst Kiddesvej.

Dagen efter skal rytterne fra Kolding til Haderslev, inden feltet rykker mod Sjælland.

Der går turen fra Store Heddinge til Holbæk fordelt over 180 kilometer, hvorefter det hele afsluttes på 5. etape med start i Roskilde og mål i Bagsværd, som også dannede ramme om en etapeafslutning i sidste års udgave af løbet.

Sidste år blev PostNord Danmark Rundt vundet af Mads Pedersen (Lidl-Trek).

