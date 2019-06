Hvad der skulle have været en almindelig træning, endte som et mareridt for Dan Martin og Chris Froome.

For mens sidstnævnte endte i et grim styrt, der kostede brud på lårbenet, hoften og albuen, var Dan Martin vidne til det. Og det han så, rystede ham.

Han kørte nemlig blot 20 meter bag Team INEOS-bilen, fortæller han til Cyclingnews.

»Jeg bliver ved med at se det for mig. Det er frygteligt at se sådan noget,« fortæller Dan Martin, der kørte med Neil Stephens, direktør for Team Emirates.

Han valgte selv at blive bag INEOS-bilen, da Chris Froome bevægede sig mod nedkørslen, hvor det gik galt.

Briten skulle pudse næse, men da han fjernede hånden fra styret, kom der et vindstød. Det rev fat i forhjulet, mens Froome kørte med 54 kilometer i timen, og det resulterede i, at han ramte en mur.

»Vi stoppede op. Neil og jeg kiggede bare på hinanden i stilhed og stod der bare i 20 sekunder. Vi rystede. Jeg blev ved holdbilen, og vi spurgte, om der var noget, vi kunne gøre. Jeg tænkte, det kunne være endt meget værre. Han kunne have været død. At se sådan noget er ikke behageligt,« siger Dan Martin.

Han så ikke præcist, hvad der skete, inden Chris Froome havde det grimme styrt. Han så ham dog ramme muren med høj fart, og Dan Martin fortæller, at briten ikke kunne nå at sætte farten ned.

»At genvinde koncentrationen efter det var ikke nemt. Jeg tænkte på det i går aftes, og det kører stadig om og om igen i mit hoved. Det er meget, meget ubehageligt,« siger Dan Martin.

Chris Froome blev efter styrtet kørt på hospitalet, hvor han gennemgik en operation, der varede otte timer. Torsdag lød meldingen, at briten stadig er bevidstløs, og derfor har det ikke været muligt at tale med ham endnu.

Det stod dog hurtigt klart, at han ikke kommer til start ved årets Tour de France.

Froome var ellers en af favoritterne til at tage sejren i det store franske løb, som han har vundet i 2013, 2015, 2016 og 2017. Tour de France starter den 6. juli i Bruxelles og slutter søndag den 28. juli i Paris.