Herrernes VM-rute bliver 19 kilometer kortere end planlagt på grund af dårligt vejr, oplyser arrangøren.

Når verdens bedste cykelryttere kæmper om den regnbuefarvede verdensmestertrøje søndag formiddag og eftermiddag på de engelske veje omkring Harrogate, bliver ruten en anelse kortere end planlagt.

På grund af dårlige vejrforhold skal rytterne tilbagelægge 261 kilometer og ikke 280 kilometer som først planlagt.

Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI), der arrangerer VM.

Samtidig er starten udskudt med 20 minutter fra klokken 08.40 lokal tid til 09.00. Det svarer til klokken 10 dansk tid.

Vejret har drillet rytterne ved VM i løbet af den seneste uge.

Et massivt regnskyl fik blandt andet store konsekvenser for den danske medaljekandidat Johan Price-Pejtersen, der måtte en tur i asfalten efter at have kørt igennem en stor pøl af vand i herrernes U23-enkeltstart.

/ritzau/