Donald Trumps Twitter-konto, Quick-Steps styrke og den uundgåelige dopingskepsis.

Det er nogle af samtaleemnerne, cykelrytterne har internt i feltet.

»Vi snakker om, hvorvidt Donald Trump overhovedet har en telefon, om det kunne være sjovt at styre hans Twitter, hvad der sker med brexit. Om Rolf Sørensen var en lirens cykelrytter,« siger den danske EF Education First-rytter Matti Breschel til spørgsmålet om, hvad feltet taler om.

Det er både de tunge og lette emner, der fylder blandt cykelsportens elite.

»Man taler meget om Quick Step, fordi de er så gode, og hvordan de gør det så godt,« siger Team Sunweb-danskeren Casper Pedersen.

Siden årsskiftet har to hold knust konkurrencen i de fleste løb: Quick-Step og Astana. Begge mandskaber har vundet over 20 sejre i løbet af godt fire måneder. En sådan dominans gør selvfølgelig, at holdene bliver store samtaleemner.

»Man taler meget om Quick Step, fordi de er så gode, og hvordan de gør det så godt,« siger Team Sunweb-danskeren Casper Pedersen.

Uden at beskylde nogen for noget indrømmer danskeren da, at cykelsportens fortid gør, at der opstår en skepsis, så snart et hold eller en rytter bliver overlegne.

»Når der er hold som Quick Step eller Astana, som har vundet over 20 løb allerede, tænker man: 'Hvad fanden er det, de gør?', uden at behøve beskylde dem for noget eller tænke noget skævt om dem. Men man begynder da hurtigt at tænke på det med den historie, cykling har,« siger Casper Pedersen.

Hvis du sidder på en 220km-etape, som du ved ender i en massespurt, sidder du bare og hyggesnakker. Kasper Asgreen, Quick Step

Danskeren forklarer dog også, at diskussionen om holdenes dominans ofte indeholder en ironisk distance, og man derfor ikke direkte mistænker nogen for at benytte sig af ulovlige metoder.

»Nogle gange kan man have en lille humoristisk samtale omkring, hvad de mon har fundet på. Men så er det også sådan, at man tager lidt pis på det hele. I feltet tror jeg, at der er en forståelse for, at det er fortid. Jeg føler i hvert fald, at man er ved et punkt, hvor man kan snakke om det,« forklarer danskeren med hentydning til dopingspøgelset, som i årevis har været elefanten i rummet i cykelsporten.

Senest har dopingsyndere igen kastet en skygge over cykelsporten, da to østrigske ryttere stillede sig frem og indrømmede brugen af doping, i hvad der ligner et organiseret system, som breder sig til andre sportsgrene.

»Personligt blev jeg dybt chokeret over det dér i Østrig. Jeg synes, at det var skrækkeligt. Især fordi Georg Preidler (en af dopingsynderne, red.) er en, jeg har kørt med som amatør. En, som jeg har talt med i feltet. Virkelig en sød, behagelig, fornuftig og klog dreng. På alder med mig. En god cykelrytter og en, jeg altid hilste på,« svarer Christopher Juul-Jensen til spørgsmålet om, hvilke samtaleemner han støder på i feltet.

Colombianske klatrere og dårligt udstyr

Også Team Sunwebs Søren Kragh Andersen blev chokeret over dopingafsløringerne, men for ham har det ikke været det vigtigste emne.

De senere år er colombianske ryttere begyndt at etablere sig i World Tour-regi. Nairo Quintana er velsagtens det største navn, men de senere år er navne som f.eks. Egan Bernal og Esteban Chaves tittet frem.

»Snakken går på alle de her colombianere, som kommer til cykelsporten for tiden. At de tager over i klassementsløb,« siger Søren Kragh Andersen.

»Mange tror, at de vil dominere klatre-disciplinen,« siger danskeren.

Hvis der er bøvl med udstyret flere løb i træk, så kan man brokke sig lidt over det. Lidt ligesom når folk i Danmark brokker sig over, at toget er forsinket. Lasse Norman Hansen, Corendon-Circus

Der er dog også plads til de lettere, hverdagsagtige samtaleemner. Ja, det er ikke ualmindeligt for cykelryttere at hyggesludre under løbene, selvom der skal slides igennem mange kilometer i træk.

Hvad sludrer man om i feltet?

»Alt muligt gøgl,« svarer Quick Step-danskeren Kasper Asgreen og peger på vejret som et af de helt store samtaleemner.

»Det kan også være, hvad man skal køre af cykelløb de næste par måneder, eller hvordan kæresten har det derhjemme. Man får mere eller mindre tiden til at gå,« siger Kasper Asgreen og bryder ud i latter.

Han forklarer dog, at det afhænger af løbet, hvor meget man får sludret.

»Hvis du sidder på en 220 kilometer lang etape, som du ved ender i en massespurt, sidder du bare og hyggesnakker. Medmindre du sidder og fører.«

For selvom man med jobbet som cykelrytter får en masse fans og beundrere, bliver det også hverdagsagtigt at køre cykelløb.

»Hvis der er bøvl med udstyret flere løb i træk, så kan man brokke sig lidt over det. Lidt ligesom når folk i Danmark brokker sig over, at toget er forsinket,« siger Lasse Norman Hansen fra Corendon-Circus og smiler.